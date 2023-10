Die Ravensburger Junioren treffen das Tor zu selten

Die Torflaute der U20-Eishockeyjunioren des EV Ravensburg hat auch in den Heimspielen gegen den 1. EV Weiden angehalten. Nur ein Treffer am Wochenende war wie bereits zuvor in Mannheim zu wenig, um in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) zu Punkten zu kommen. In der Qualifikationsrunde belegen die Oberschwaben zurzeit den sechsten Rang.

Im ersten Spiel gerieten die Ravensburger in der 25. Minute in Rückstand. Fast unbedrängt durfte ein Weidener das 1:0 erzielen. In der 34. Minute fälschte Tim Reiner einen Schuss zum Ausgleich ab und der EVR war wieder drin. Auch mit dem 1:2 knapp drei Minuten später war noch nichts verloren. Im Schlussdrittel ließ der EVR aber einmal mehr Chance um Chance liegen. Die Einheimischen waren bis zum Schluss gut im Spiel, aber weitere Tore schoss nur Weiden (44., 57.). Strafen: EVR 4 Minuten, Weiden 12 Minuten.

Im zweiten Spiel war der Verlauf nicht erfreulicher. Im ersten eigenen Powerplay kassierte der EVR durch einen Konter das 0:1 (15.). Weiden machte es in Überzahl besser und markierte in der 19. Minute das 0:2. Danach schraubten die Gäste das Ergebnis auf 6:0 (23., 27., 44., 50.). Strafen: EVR 14 Minuten, Weiden 12 Minuten.

U17 sichert Platz eins

Nach der Teilnahme an der Meisterrunde hat sich die U17 des EVR zwei Spieltage vor Schluss auch Platz eins der Vorbereitungsgruppe gesichert. Das 4:2 in Germering war aber das bislang engste Spiel der Serie. Lars Schulz traf doppelt, die weiteren Tore markierten Yaroslav Ravaikhosvskylm und Maxim Kinast. Strafen: Germering 10 Minuten, EVR 21 + 20 Minuten.

Niederlagen in der Bayernliga kassierten die U15 (2:5 beim HC Landsberg) und die U17 (2:17 beim Augsburger EV) des EVR.

Nichts zu holen gab es außerdem für die EVR-Frauen in der Landesliga. Gegen Lustenau wurde zu Hause klar mit 0:11 verloren und in Bad Tölz wurde es sogar noch deutlicher (0:20).