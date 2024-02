Die Milka nimmt die Ravensburger dieses Jahr zur Fasnet mit auf eine Zeitreise durchs Städtle. Das ist eine schöne Idee, zumal die Narren ja das Privileg haben, sich dem Thema ausschließlich von der humoristischen Seite nähern zu können. Man zoomt dann beim Blick zurück nah heran: Auf besondere Ereignisse und Zeiten, mehr noch auf den idealtypischen Ravensburger, der über die Jahrhunderte und unbeschadet des Geschehens da draußen in der Welt irgendwie immer der gleiche geblieben ist. Aus diesem Kniff erwächst die Komik.

Baustellen ziehen ihre Spur

Würde man in die Vogelperspektive wechseln und jenseits der Fasnet die Altstadt und ihre Entwicklung im Zeitraffer von oben betrachten, es würde einem vermutlich schnell schwindelig. Das historische Zentrum verändert sich rasant, und die Geschwindigkeit nimmt gefühlt immer noch zu. In den nächsten Jahren wird sich da im Wimmelbild wenig ändern: Von der einen Seite drückt die schiere Notwendigkeit.

Die Fernwärme zieht eine Spur in Form von Baustellen quer durch Ravensburg. Danach wird auch noch der Deckel auf dem südlichen Marienplatz gelüftet, wenn das Dach der Tiefgarage saniert werden muss.

Und auf der anderen Seite kommt der Druck von den großen Veränderungen, die sich natürlich auch bis in die Wohnstube Oberschwabens auswirken: Onlinehandel und verändertes Kaufverhalten, eine neue Arbeitswelt mit Homeoffice, der Klimawandel, Personalprobleme, Kaufkraftverlust, Wohnungsnot, Mobilitätswende.

Pausen sind nicht vorgesehen

Man möge die Stadt nach diesen anstrengenden Jahren dann erst mal einfach in Ruhe und ganz normal vor sich hin funktionieren lassen, hat sich der Vorstand des Wirtschaftsforums pro Ravensburg dieser Tage gewünscht. Ein verständlicher Wunsch, aber wohl auch ein frommer.

Vermutlich werden sich, bis die letzte Baustelle abgebaut und der Marienplatz wieder einen haltbaren Deckel hat, schon wieder ganz neue Themen stellen, werden sich neue Baugruben auftun, wollen neue Krisen bekämpft werden, gibt es schon wieder einen anderen Gemeinderat und andere Regierungen in Bund und Land. Konsolidierungsphasen und Verschnaufpausen sind offenbar nicht mehr vorgesehen.

Der Wesenskern der Ravensburger

Man tut deshalb wohl gut daran, sich eine Stadt künftig als eher amorphes Wesen vorzustellen - allerdings eines mit einem unveränderlichen Wesenskern. Ravensburg hat da gleich zwei Konstanten.

Die historische Innenstadt hat Kriege und auch das berüchtigte Schweizer Gutachten, das in den 60er-Jahren fast zum Abriss beinah aller historischer Gebäude geführt hätte, weitgehend unbeschadet überstanden und ist nach wie vor eine absolut großartige Kulisse, die es in den Veränderungen weiter klug mit Leben zu füllen gilt.

Und dazu findet sich in Ravensburg immer dieser Typus Mensch der - Gruß an die Milka - seit Humpis-Zeiten irgendwie der gleiche geblieben ist: geschäftstüchtig, innovativ, schaffig, belastbar. Das schließt die Einwanderer aus vielen Jahrzehnten ein, ohne die diese Stadt in vielerlei Hinsicht leerer und ärmer wäre. Packen alle zusammen an, muss einem bei der anstehenden Zeitreise nach vorne nicht bange sein.

Gesicht geht verloren

Bei einer Zeitreise in die Vergangenheit könnte man ab sofort auch die Villa Kengott in der Federburgstraße besichtigen. Das markante Gebäude auf dem ungewöhnlichen Grundstück ist der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Die einstige Ravensburger Prachtstraße verliert damit wieder ein Stück ihres Gesichtes, auch der noch neue Bebauungsplan hat sich offenbar in dieser Hinsicht als untauglich erwiesen.

Ein Stück weiter oben ist hingegen vor 15 Jahren Schlimmeres verhütet worden: Die ursprünglichen Pläne für den Umbau der Veitsburg und den Neubau der Jugendherberge hätten nicht nur ein Stück altes Ravensburg zerstört, sondern mutmaßlich auch die überaus erfreuliche moderne Entwicklung auf dem Plateau und dem Hang verhindert. Eine Zeitreise in die Vergangenheit wäre dann zu einer schmerzlichen Erinnerung an bessere Zeiten geworden.

Leben Sie gut in der Gegenwart!