Die Ravensburg Towerstars kommen in Fahrt

Nach dem Sechs-Punkte-Wochenende durch die Siege bei den Kassel Huskies (3:2) und gegen den EHC Freiburg (3:1) geht es für die Ravensburg Towerstars Schlag auf Schlag weiter. Bereits am Dienstag (19.30 Uhr/SpradeTV) geht es für die Oberschwaben am 22. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga 2 mit der Partie beim EV Landshut weiter. Am Freitag fahren die Towerstars nach Dresden, am Sonntag treffen sie zu Hause auf den DEL-Absteiger Bietigheim Steelers.

Schon wenige Tage später erneut gegen Landshut

Nach zwei Siegen in Folge und drei starken Auftritten hintereinander steht bei den Towerstars die spannende Frage im Raum, ob Nico Pertuch auch in Landshut wieder im Ravensburger Tor stehen wird. Nach dem Heimsieg am Sonntagabend gegen Freiburg durfte sich der 18-Jährige von den Towerstars-Fans feiern lassen. Gut möglich, dass er auch am Dienstag in seiner Heimat Landshut erneut starten darf. Dass es wenige Tage nach dem ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften gleich das nächste Duell gegen den EVL gibt, freut Ravensburgs Trainer Gergely Majoross. „Ich mag es, wenn es kurz hintereinander gegen den gleichen Gegner geht“, sagte der Ungar am Sonntagabend.

Anders als bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen vor gut einer Woche in der CHG-Arena hofft Majoross auf mehr Disziplin seiner Spieler. „Die Niederlage zu Hause war nicht unglücklich, sondern dumm“, meinte der Trainer. „Sieben Strafen sind einfach zu viel, das müssen wir abstellen und unsere Emotionen auch in einem intensiven Spiel besser kontrollieren.“ Er freue sich auf jeden Fall auf ein „bestimmt wieder tolles Duell“ mit Landshut.

Die Kontingentstürmer haben geliefert

Gefreut hat sich Majoross am Sonntag auch, dass seine Kontingentstürmer abermals getroffen haben. Schon am Freitag in Kassel hatte Robbie Czarnik in doppelter Überzahl das entscheidende 3:2 erzielt. Gegen Freiburg steuerte der US-Amerikaner das 2:0 per Penalty bei - es war sein achter Saisontreffer. Dazu traf gegen Freiburg Kapitän Sam Herr doppelt. Czarnik und Herr hatte Majoross zusammen mit Charlie Sarault in der ersten Sturmreihe aufgeboten und damit eine kleine Änderung vorgenommen. Nick Latta rückte in die zweite Reihe mit Matt Alfaro und Fabian Dietz, die dritte Sturmreihe bestand aus Maximilian Hadraschek, Ralf Rollinger und Lukas Mühlbauer. „Wir haben fast über das gesamte Spiel clever agiert“, lobte Majoross seine Mannschaft.

Nur eines musste der Ungar erneut ansprechen: „Die Strafen am Schluss waren nicht gut.“