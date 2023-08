Die Ravensburg Towerstars haben die Vorbereitung begonnen

Alle Spieler sind pünktlich und fit aus der Sommerpause gekommen, auch ein neuer Co–Trainer ist da: Für die Ravensburg Towerstars hat die Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey–Liga 2 begonnen. Zunächst mit Eingangsuntersuchungen und ersten Tests, ab Montag dann mit Eistraining.

Nach einer Woche auf dem frischen Eis in der CHG–Arena fahren die Towerstars wie in den vergangenen Jahren ins Trainingslager nach Latsch. Am Ende dieses Trainingslagers steht das erste Testspiel in Feldkirch gegen die Pioneers Vorarlberg aus der ICE Hockey League an. „Zunächst geht es darum, auf dem Eis wieder in den Flow zu kommen, sich mit Puck und Schläger wieder wohlzufühlen“, sagt Trainer Gergely Majoross. „Frühestens ab dem dritten Tag kommen taktische und individuelle Dinge dazu.“

Neuer Co–Trainer war zuletzt in Bremerhaven

Unterstützung in der Trainingsarbeit bekommt Majoross vom Finnen Eeli Parviainen — den 28–Jährigen haben die Towerstars als neuen Co–Trainer verpflichtet. In den vergangenen beiden Jahren arbeitete der Finne im Trainerteam der Fischtown Pinguins Bremerhaven. „Ich war viel für Videoschulung, Scouting und individuelles Training auf und neben dem Eis zuständig“, skizziert Parviainen seine Arbeit an der Nordsee. In Ravensburg ist er am Donnerstag bei den Laktattests im Ravensburger Gesundheits– und Fitnesscenter Radius dabei gewesen. Bei den traditionellen Belastungstests auf den Fahrradergometern können die Eishockeyprofis zeigen, ob sie sich über den Sommer an ihre Trainingspläne gehalten haben. „Wir sehen, wo wir sind und wo wir hinmüssen“, meint Parviainen. Mit den ersten Eindrücken seiner Spieler ist Majoross aber zufrieden: „Sie haben gut gearbeitet.“

Einzelgespräche mit den Spielern sind wichtig

Daneben hat der neue Cheftrainer des DEL2–Meisters die ersten Tage in Ravensburg dazu genutzt, viele Einzelgespräche mit seinen Spielern zu führen. „Das ist wichtig für beide Seiten, ich erwarte mir sehr viel von diesen Gesprächen“, sagt Majoross. In der kommenden Woche wird es dann das erste große Teammeeting geben. „Da sprechen wir dann auch schon über unsere Ziele, Erwartungen und die Spielidee“, meint der Ungar. Außer auf Video hat Majoross seine neue Mannschaft noch nicht auf dem Eis gesehen. „Aber es sind alles nette Jungs“, sagt der 44–Jährige.

Los geht es für die Towerstars am Freitag, 15. September, mit einem Heimspiel gegen den Vizemeister EC Bad Nauheim. Von Mitte bis Ende Oktober haben die Ravensburger wegen der angespannten Parkplatzsituation aufgrund der Oberschwabenschau vier Auswärtsspiele in Folge.

Die Vorbereitungsspiele der Ravensburg Towerstars

Pioneers Vorarlberg — Towerstars (Fr., 18. August, 19.30 Uhr, in Feldkirch); EHC Visp — Towerstars (Di., 22. August, 19.45 Uhr); GCK Lions — Towerstars (Di., 29. August, 19.45 Uhr); ECDC Memmingen — Towerstars (Fr., 1. September, 20 Uhr); Towerstars — University of Waterloo (So., 3. September, 18.30 Uhr); HC Thurgau — Towerstars (Fr., 8. September, 18 Uhr); Towerstars — GCK Lions (So., 10. September, 16 Uhr).