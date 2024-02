„Alle Menschen haben das Recht, mit Würde behandelt zu werden, auch und gerade psychisch Kranke. Diese Überzeugung zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Paul-Otto Schmidt-Michel“: So war es anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den Psychiater und ehemaligen Ärztlichen Direktor der drei oberschwäbischen Zentren für Psychiatrie (ZfP) im April 2020 in der SZ zu lesen. Jetzt ist der verdiente Mediziner und Menschenfreund im 75. Lebensjahr gestorben. Er wird am Donnerstag auf dem Friedhof seiner Heimatstadt Friedrichshafen beerdigt.

Schmidt-Michel - im Kollegen- und Freundeskreis P.O. genannt - hat die Psychiatrielandschaft maßgeblich mitgestaltet und sich für die Belange benachteiligter Menschen eingesetzt. Dass es in den einstigen Heil- und Pflegeanstalten alles andere als menschenfreundlich zuging, das wurde ihm schon in frühen Berufsjahren klar. Patienten wurden medikamentös ruhiggestellt, viel zu lang stationär festgehalten. Es fehlte an ambulanten Angeboten, Tagesstätten, Betreutem Wohnen, Krisendiensten.

Steiniger Weg zu humaneren Psychiatrie

Als er 1983 in die Weißenau kam, fand er dank seiner Vorgänger Günter Hole und Manfred Kretschmer ein anderes Klima vor. Gemeinsam machte man sich auf den steinigen Weg hin zu einer humaneren Psychiatrie. Innerhalb des ZfP Weißenau verfolgte Schmidt-Michel konsequent den Ausbau einer gemeindenahen Psychiatrie.

Eine wichtige Ergänzung dazu waren die sozial-psychiatrischen Hilfsvereine Arkade, dessen Mitbegründer er war, und später der Pauline 13, dem Pendant im Bodenseekreis. Damit wurden Strukturen geschaffen, die psychisch Kranken ein weitgehend normales Leben mitten in der Gesellschaft ermöglichten.

Ein Herzensanliegen war Schmidt-Michel - 2006 zum Ärztlichen Direktor der drei oberschwäbischen Psychiatriezentren ernannt - die Familienpflege. Während seiner Promotion in Psychiatriegeschichte setzte er sich mit diesem Konzept auseinander, bei dem psychisch kranke Menschen in Gastfamilien aufgenommen werden. Mit den Vereinen Arkade und Pauline konnte dies dann auch in Oberschwaben etabliert werden - bis heute mit Erfolg.

Gedenkbuch für Opfer der „Euthanasie“ herausgebracht

Dem Sozialpsychiater war es auch äußerst wichtig, das Gedenken an die in der NS-Zeit ermordeten Psychiatrie-Patienten aufrechtzuerhalten. Allein aus der Weißenau wurden 691 Frauen und Männer Opfer der „T4“-Aktion, ermordet in den Vernichtungsanstalten des NS-Regimes. Abgeholt wurden sie in grauen Bussen. Angeregt von P.O. und gestaltet von den Künstlern Horst Hoheisel und Andreas Knitz sind die Grauen Busse Mahnmal für die Opfer und Mahnung für die Nachgeborenen geworden. Einer der mittig geteilten Busse verschließt die Alte Pforte in Weißenau; jährlich findet dort zum Holocaustgedenktag eine Feier statt.

Als das Bohren dicker Bretter erwies sich der Einsatz in Rumänen für den Aufbau sozialpsychiatrischer Strukturen nach 1990, als sich in den dortigen Anstalten Menschen in völliger Verwahrlosung fanden. Mit dem Verein Beclean kämpfte Schmidt-Michel bis heute um eine Verbesserung der Zustände – mit wechselndem Erfolg.

Der zweite mobile Bus machte schon in verschiedenen Städten in Deutschland und Polen Station. Was in der NS-Zeit geschehen ist, ließ den Psychiater auch im Ruhestand nicht ruhen. Im Bundesarchiv arbeitete er Krankenakten von ermordeten Patientinnen und Patienten auf, brachte ein Gedenkbuch für die Opfer der „Euthanasie“ in Oberschwaben heraus und arbeitete an einer Opfer-Datei. Einen Schlusspunkt konnte er unter diese Arbeit nicht mehr setzen; schwere Erkrankungen hielten ihn davon ab.