Fakt ist: Ohne Subventionen, vor allem durch die Kommune, würde es in Ravensburg weder bezahlbare Bäder, eine Eishalle oder eine Stadtbibliothek geben. Freilich kostet der Zugang zu den meisten Freizeit- oder Bildungseinrichtungen Geld, das nicht jeder grenzenlos zur Verfügung hat. Denn Preiserhöhungen selbst im Cent-Bereich schmerzen. Die Belastungen durch gestiegene Energiekosten und die Inflation treffen viele Haushalte ohnehin hart.

Dennoch müssen die für die Stadtgesellschaft und das Zusammenkommen der Menschen wichtigen Einrichtungen zumindest ansatzweise gegenfinanziert werden. Das Argument, die Preiserhöhungen für die Bäder belasten die Bürger, seien aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil sie nur wenig mehr Geld ins Stadtsäckel spülen, zieht daher nicht. Kein Mensch würde einen Eintrittspreis fürs Flappach in Höhe von zehn Euro vorschlagen wollen, selbst wenn dadurch die Finanzierung des Bades solider wäre. Daher gilt: Besser ein kleineres Defizit als ein großes.

30 Cent mehr als bisher bezahlen Erwachsene von 2024 an für den Besuch im Flappachbad. Wenn an mehreren Stellen bei städtischen Angeboten moderat die Preise steigen, dann trifft das in der Summe ohne Frage die Bürger. Aber der städtischen Finanzlage nutzt das. Und darauf kommt es eben auch an. Denn niemand möchte, dass Kommunen aus Kostengründen über kurz oder lang Bäder schließen müssen, weil das Geld fehlt.