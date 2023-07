Auch ein langsames Abschiednehmen kann sehr weh tun. „Das war mein letztes Rutenfest in der Kuppelnauwirtschaft“, sagt Ottilie Reck–Strehle an diesem Mittwoch mitten in den Aufräumarbeiten und ist dabei den Tränen nah.

Die Nachricht hatte in den vergangenen Tagen schon die Runde gemacht: Am Jahresende wird „die Otti“ nach 14 Jahren als Wirtin der traditionsreichen Ravensburger Gaststätte aufhören. Auch den zahlreichen Stammgästen wird dieser Abschied weh tun.

Die „Liebe zu den Menschen“ sei stets ihre Motivation gewesen, sagt die Wirtin.

Wir haben zwar keine Sterne, dafür aber viele Herzen“, hat sie einmal als ihr Motto genannt.

Das Gasthaus ist vielen längst zu einer Art zweiten Heimat geworden. Nun aber sei es Zeit für den Abschied. 66 Jahre alt ist die Stadträtin der Grünen, ihr Mann schon in Rente. „Ich bin gesund und will diesen neuen Lebensabschnitt noch genießen“, sagt Otti Reck-Strehle. Gearbeitet hat sie, seit sie ein Kind ist. Mit zehn Jahren schon in der Bäckerei der Eltern in Tettnang, später als gelernte Erzieherin in Weißenau. Dann hat sie 15 Jahre lang die Ravensburger Zehntscheuer bewirtschaftet, zuletzt war sie die Seele der Kuppelnau.

Viele Stammtische

Ihre Gäste dort werden ihr fehlen sagt sie, die vielen Stammtische, die regelmäßig zur „Otti“ kamen. Aber vor allem auch ihr Team, an dem die Chefin sehr hängt. Ganz wichtig war ihr deshalb, dass sie die gemütliche Gaststätte mit dem schönen Biergarten und ihr Personal für die Zukunft in guten Händen weiß, sagt Otti Reck–Strehle.

Nachfolger mit Rat begleiten

Seit kurzem steht jetzt auch die Nachfolge fest: Esther und Sven Hansen werden ab Januar 2024 die Kuppelnauwirtschaft übernehmen, wie sie auf Anfrage bestätigen. Die Hansens haben die Bahnhofswirtschaft in Oberzell („Krattenmacher“) zu einem Anziehungspunkt gemacht und waren zuvor schon mit dem „Medano“ erfolgreich.

Otti Reck–Strehle freut sich und ist von der Lösung überzeugt. Die Familie Hansen will sie mit Rat und Tat begleiten, dabei aber dezent im Hintergrund bleiben. „Ich hätte mir jedenfalls damals gewünscht, dass mich jemand am Anfang ein bisschen an die Hand genommen hätte“, sagt sie. Bei speziellen Themen wie dem Rutenfest sei so etwas unglaublich wichtig: „Da habe ich in den vergangenen Tagen alles fein säuberlich aufgeschrieben, was es zu beachten gilt.“

Abschied Stück für Stück

Das Rutenfest in ihrer Wirtschaft also ist schon Geschichte. Die nächsten fünf Monate will Otti Reck–Strehle nutzen, um sich von allem anderen auf der Kuppelnau zu verabschieden. „Stück für Stück“, wie sie sagt. Es sei der richtige Moment. Und sie weiß, dass es trotzdem weh tun wird.