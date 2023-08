Die oberschwäbischen Moore leiden unter Hitzeperiode

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) schlägt Alarm: Er sieht die Moore in Baden–Württemberg bedroht. Die Hitzeperioden wirken sich laut Angaben des BUND negativ auf die Moore aus. Vor allem für Oberschwaben und das württembergische Allgäu ist das ein Problem. Denn in dieser Region befindet sich die Hälfte aller baden–württembergischen Moore.

Zwar gelten intakte und nasse Moore als echte Klimaschützer, weil sie große Mengen an Kohlenstoff speichern. Doch wenn die Moore ausgetrocknet sind, passiert genau das Gegenteil. „Sie geben klimaschädliche Treibhausgase ab und werden zum Problem. Bei den über 45.000 Hektar Mooren in Baden–Württemberg besteht dringender Handlungsbedarf“, schreibt der BUND in seiner Pressemitteilung.

Momentaner Regen ändert nicht viel

„Die Moore leiden sehr unter der Sommertrockenheit“, wird Ulfried Miller, Regionalgeschäftsführer des BUND Bodensee–Oberschwaben, darin zitiert. Dort, wo eigentlich grünes Torfmoos auf feuchtem Untergrund wachsen sollte, finden sich nach Angaben der Umweltschützer teils trockene, karge Böden. Die Folge: Der Torfboden kommt mit Sauerstoff in Verbindung und der dort gespeicherte Kohlenstoff tritt als Treibhausgas aus. „Ein Teufelskreis beginnt. Denn damit werden die Klimakrise und somit Hitze und Trockenheit weiter verschärft“, so Miller.

Mehr Tage mit Starkregen

Dass es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt regne, tue den Mooren zwar gut, sagt Manfred Walser vom BUND in Ravensburg auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Doch an der grundsätzlichen Problematik der Trockenheit ändere dies wenig. „Wenn der Boden feucht ist und es regnet, kann der Regen in die Tiefe wirken“, erklärt Walser. Sind die Böden aber trocken, fließt das Wasser wieder ab und füllt statt Boden und Grundwasserspeicher die Bäche und Flüsse — was wiederum im Schussental zu steigenden Pegeln von Schussen, Ach oder Scherzach führen kann.

Dieses Problem wird sich festsetzen, wie einem Text auf der Internetseite des Landesumweltamtes Baden–Württemberg (LUBW) zu entnehmen ist. Demnach bleibt die gesamte Jahresniederschlagsmenge zwar in Zukunft in etwa gleich, sie wird sich aber ungleicher verteilen. Das heißt, die Tage mit Starkniederschlägen werden mehr.

1,2 Millionen Tonnen Treibhausgas

„Die Moore in Oberschwaben sind immer noch teilweise bewirtschaftet, oder Drainagen sorgen für den Abfluss des Wassers aus den Mooren“, sagt Manfred Walser. Das ist auch bei einem Großteil der Moore in Baden–Württemberg so. Die Moore werden etwa als Wiese, Weide oder Acker genutzt. Ein Teil ist auch bewaldet. „1,2 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen sind durch diese entwässerten Moore im Jahr 2020 in Baden–Württemberg freigesetzt worden“, so die Pressemitteilung. Und wie Manfred Walser erklärt, nimmt ein trockengelegtes Moor das Wasser nicht mehr so gut auf wie ein intaktes Moor.

Ist ein Moor erst einmal trockengelegt, hat das Auswirkungen auf den Naturraum. „Die gesamte Lebensgemeinschaft leidet unter den zunehmenden Hitzeperioden. Wenn es lange trocken ist, sterben auch die Torfmoose ab, die nur extrem langsam nachwachsen“, so Walser.

Sorge um Flora und Fauna

Katharina Baudis, Regionalgeschäftsführerin des BUND Schwarzwald–Baar–Heuberg, beobachtet die Entwicklung mit Sorge: „Normalerweise sind bestimmte Bereiche im Moor immer wassergefüllt. Dort leben viele kleine Lebewesen — zum Beispiel Libellenlarven. Trocknen die Bereiche aus, dann stirbt dort die ganze Nachwuchsgeneration. Das ist im Schwenninger Moos im Schwarzwald–Baar–Kreis und in vielen anderen Mooren im letzten Jahr auf großer Fläche passiert.“ Die Folge: Mooruntypische Pflanzen und Tiere könnten sich plötzlich auch dort etablieren und verdrängen seltene Moorarten wie Sumpfgrashüpfer oder Sonnentau.

Der BUND Baden–Württemberg fordert daher, die Moore zügig zu renaturieren und die Entwässerung von Mooren umgehend zu stoppen. Ein Beispiel für Wiedervernässung in der Region ist unter anderem das Pfrunger–Burgweiler Ried bei Wilhelmsdorf, das in einem aufwendigen Prozess renaturiert wird. Der Moorforscher Hans Joosten von der Universität Greifswald hat das Einsparpotenzial durch die Renaturierung des Pfrunger–Burgweiler Ried berechnet: Die rund 615 Hektar Moorböden können bis zu 13.575 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Das entspricht Joosten zufolge ungefähr der Füllung von 160 Tanklastzügen.

Initiative will Reicher Moos retten

In der Region gibt es seit diesem Jahr auch die Bürgerinitiative „Pro Natur Vogt–Waldburg“, die sich für einen Stopp des Torfabbaus im Reicher Moos bei Vogt einsetzt. Am Rande des Altdorfer Waldes wird nämlich Torf für die Moorbäder in den oberschwäbischen Heilbädern abgebaut. Die Initiative fordert auch ein Renaturierungskonzept. „Der Torfabbau verhindert eine umgehende Renaturierung und Wiedervernässung dieser landeseigenen Fläche. Sie wäre angesichts der trockenen Sommer dringlicher denn je. Konzepte dazu gibt es — sie müssen nur umgesetzt werden. Da sind die Landesministerien gefordert“, wird BUND–Regionalgeschäftsführer Miller zitiert.

Wie bereits berichtet, läuft in der Region zudem ein Prozess, bei dem ausgelotet werden soll, ob ein Biosphärengebiet Allgäu–Oberschwaben umsetzbar ist. Thema des Biosphärengebiets sollen laut dem grün–schwarzen Koalitionsvertrag die Moore sein. Das wird in der Region einerseits begrüßt, andererseits gibt es vonseiten von Land– und Forstwirtschaft auch Kritik wegen der noch unklaren Auswirkungen auf deren Bereich.

Laut BUND müssten allein in Deutschland jedes Jahr rund 50.000 Hektar Moore wiedervernässt werden, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.