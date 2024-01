Die Neuerung kommt bei den Bogenschützen gut an

Die Kreismeisterschaften im Bogenschießen in der Halle sind vom Schützenkreis Ravensburg in Berg ausgetragen worden. Erstmals wurde dieser Hallenwettkampf gemeinsam mit den Bogenschützen des Schützenkreises Bodensee ausgetragen.

Nicht nur die Kreisoberschützenmeisterin Jutta Speidel-Müller war zufrieden mit dieser Premiere. 55 Teilnehmer aus acht Vereinen des Schützenkreises Ravensburg - insgesamt waren es laut Mitteilung 77 Sportlerinnen und Sportler - starteten bei diesem Wettkampf, der auch eine Qualifikation zur Landesmeisterschaft sein kann.

Eine Premiere für Sportler und Organisatoren

Von Achtjährigen bis hin zum ältesten Schützen mit knapp 80 Jahren waren alle Altersklassen vertreten. Es zeigte sich laut Mitteilung einmal mehr, dass sich das Bogenschießen in Ravensburg in den vergangenen 20 Jahren fest etabliert hat. Die Altersklassen der unter 20-Jährigen machten die Hälfte der Starter aus, was laut des Schützenkreises für die gute Jugendarbeit der Vereine spricht. Für viele Jungschützen war die Kreismeisterschaft eine große Premiere. Auch für das Team der Kreisbogenreferenten - Claus Greck, Andreas und Bärbel Feser - , das sich ganz frisch zusammengefunden hatte, war das Wettkampfwochenende eine Premiere.

Auf der Homepage des Schützenkreises Ravensburg gibt es nicht nur die Wettkampfergebnisse, sondern auch die Vereine. Diese hoffen, dass noch mehr Sportler Lust haben, das Bogenschießen einmal auszuprobieren.