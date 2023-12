„Ich freue mich fast schon so sehr drauf wie auf Weihnachten oder aufs Rutenfest“: Solche Sätze hört Werkstattleiterin Pat Geddert immer mal wieder, wenn es ums Ravensburger Lichterfest geht. Am 2. März 2024 zieht die Parade mit Leuchtfiguren wieder durch die Straßen der Innenstadt.

Die Vorbereitung läuft schon jetzt: Denn im Kapuziner Kreativzentrum wird bereits getüftelt, geklebt und gebaut, was das Zeug hält. Damit die dritte Auflage des Community-Projekts seine beiden Vorläufer nochmal toppt, sind Pat Geddert, Sebastian Striegel und Marcel Martetschläger vom Kapuziner-Team nach England gereist, um sich Tipps zu holen. Dort haben Lichterfestparaden nämlich Tradition. Was sich in Ravensburg nun alles ändern soll.

Wie kam’s zu der Englandreise?

Seit 2008 organisieren lokale Künstler in Hebden Bridge, West Yorkshire, die Handmade Parade. Allerdings nicht nur dort: Die rund zwei Dutzend Puppenspieler und -bauer des professionellen Kollektivs leben davon, dass sie Paraden mit Großfiguren anbieten und ausführen.

Was können die Engländer besser?

Sie haben durch ihre Erfahrung technisch mehr drauf. Ihr Wissen haben sie großzügig mit dem Besuch aus Ravensburg geteilt. „Wir können jetzt größere, dynamischere Formen bauen und werden immer mehr tricky“, freut sich Pat Geddert.

Waren beeindruckt von den bunten und beweglichen Figuren der Paraden in England (von links) Marcel Martetschläger, Pat Geddert und Sebastian Striegel vom Kapuziner-Lichterfestteam aus Ravensburg. (Foto: Marcel Martetschläger )

Unter anderem haben die drei ein neues Material kennengelernt: Wurden die Ravensburger Figuren bisher mit Wet-Tissue-Papier aus Taiwan hergestellt, kommt nun auch das sogenannte Worbla zum Einsatz. Dieses Modelliermaterial kann erhitzt und dann beliebig in Form gebracht werden und ist laut Geddert recht robust.

Außerdem kleistern die Engländer ihre Figuren am Ende mit einer Art Lack ein, um sie vor dem Regen zu schützen. Auch eine spezielle Weidenflechttechnik für das Gerüst, mit der man stabilere Figuren hinbekommt, haben die Ravensburger in Hebden Bridge kennengelernt.

Was ändert sich nun am Ravensburger Konzept?

„Wir haben extrem schöne Figuren gesehen, die beweglicher waren - auch bei uns sollen die Figuren künftig mehr mit dem Publikum interagieren“, stellt Geddert in Aussicht. Tatsächlich kann die drei Meter große Erdmutter-Figur namens Gaia bereits ihren Kopf und die Arme bewegen – und obendrein mit den Augen blinzeln.

Neue Technik gelernt: Pat Geddert zeigt, wie die Augendeckel der Erdmutter-Figur sich bewegen können. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Auch Projektmanager Sebastian Striegel fand die Parade, die er in England miterlebt hat, beeindruckend: „Die Zuschauer reagierten begeistert auf die Figuren, die sich praktisch wie große Marionetten bewegten: Alle Kinder haben ihnen zugewinkt.“

Was macht das Ravensburger Lichterfest einzigartig?

Sind die Figuren in England häufig sehr bunt, sollen sie in Ravensburg beige-weiß bleiben und von innen heraus leuchten: Auf diese Weise komme das Ganze weniger als Karneval daher, die Atmosphäre sei dafür aber magischer, findet das Team.

Außerdem steht und fällt das hiesige Lichterfest mit den Ehrenamtlichen: „Wir sind ein Community-Projekt und bauen mit den Bürgern – uns geht es ums Gesamterlebnis“, betont Striegel.

Was tut sich bereits?

Die Workshops sind schon angelaufen – waren es 2022 noch 15, sind es mit 45 diesmal dreimal so viele. Ob Schulen, Vereine, Kitas, Sprachheilzentrum, Kommuniongruppe oder Inklusionswerkstätten: „Das Interesse ist nochmal gestiegen“, freut sich Striegel.

Für viele ein magisches Erlebnis: das Lichterfest 2022 in Ravensburg. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Auch die offene Werkstatt, in der jeder spontan einsteigen kann, hat losgelegt. Rund 40 Lichterfest-Figuren sind schon startklar. Beim letzten Umzug hatten 500 Hobbykünstler, Schüler oder Menschen mit Handicap insgesamt 100 Großfiguren gebaut – diesmal rechnet Striegel damit, dass es am Ende gut 130 beleuchtete Installationen und Objekte werden.

Der künstlerische Leiter Robert Huber betont: „Jeder kann, darf und soll mitmachen.“ Auch wenn das Lichterfest immer weitere Kreise ziehe und immer mehr Leute anziehe, soll es auf jeden Fall ein „offenes Fest für alle“ bleiben, betont Striegel. Bammel vor einer womöglich allzu vollen Werkstatt hat er nicht: „Je mehr dabei sind, umso besser – lieber ist es eng als leer!“

Welche Neuerungen gibt’s beim Lichterfest 2024?

Einige. Weil der Gespinstmarkt beim letzten Lichterfest im April 2022 aus allen Nähten geplatzt ist, findet der Abschluss der Parade am 2. März 2024 vor dem Lederhaus auf dem Marienplatz statt.

Außerdem ändert sich die Route: Ab 18 Uhr werden die Leuchtfiguren von der Bachstraße aus über den südlichen Marienplatz, die Burgstraße hoch, die Marktstraße runter, durch die Brotlaube über die Kirchstraße zum Marienplatz getragen.

Schon jetzt wird im Kapuziner-Kreativzentrum eifrig an den neuen Lichterfestfiguren gebastelt. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Danach werden die Raupen, Pinguine, Spinnen, Maulwürfe oder Ameisen – diesmal ist das Motto „Erde“ – nicht gleich alle wieder verschwinden: Einen Teil könne man noch aus der Nähe betrachten, verspricht Striegel. Er rechnet mit 20.000 bis 25.000 Besuchern.

Und das Drumherum?

Geplant ist eine Ausstellung, die sich quer durch die Stadt zieht. Außerdem gibt es After-Partys an verschiedenen Orten, etwa im Club Kantine und im Neuen Ravensburger Kunstverein. Auch im Humpismuseum und dem Museum Ravensburger wird Live-Musik laufen. Ab 17 Uhr gibt es ein Kinderprogramm. Für die Verpflegung sollen allerlei Food-Trucks sorgen.

In der offenen Werkstatt kann beim Dreikönigsworkshop im Kapuziner-Kreativzentrum von Dienstag bis Samstag, 2. bis 6. Januar, jeweils von 12 bis 18 Uhr mit basteln, wer Lust hat. Eine Anmeldung ist nicht nötig.