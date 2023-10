In zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen und Zeitungsveröffentlichungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist immer wieder die Rede davon, dass die Stadt Ravensburg vor allem deshalb vor Kriegszerstörung bewahrt geblieben sei, weil ab März 1945 auf dem Dach des landwirtschaftlichen Lagerhauses neben der Meersburger Brücke die Flaggen des Internationalen Roten Kreuzes und der Schweiz aufgemalt waren. Hier hatte sich ein sogenanntes Liebesgabenlager für Kriegsgefangene befunden. Doch der Historiker David Bete ist im Auftrag des Stadtarchivs Ravensburg jüngst zu einem ganz anderen Ergebnis bezüglich des WLZ-Gebäudes gekommen.

David Bete hat, wie er nun in einem Vortrag im voll besetzten Schwörsaal darlegte, im britischen und im US-amerikanischen Staatsarchiv virtuell die Quellen aus der damaligen Zeit durchforscht. Dabei stieß er vor allem bei den Briten auf sehr interessante Informationen ‐ auch über Ravensburg. Die britische Luftwaffe, so berichtete Bete, habe für ihre Bomberpiloten detaillierte Informationen über alle Städte und größeren Gemeinden in Deutschland gesammelt. Darin sei, so Bete weiter, nicht nur die Einwohnerzahl und die Verkehrsinfrastruktur, sondern auch und vor allem die Art und Größe der jeweils ansässigen Industrie vermerkt gewesen.

Sehr kurzer Vermerk

Über Ravensburg findet sich in diesem dicken Handbuch ein sehr kurzer Vermerk mit dem Hinweis auf seinen Viehmarkt und eine Fabrik für elektrische Turbinen, mutmaßlich die Niederlassung von Escher Wyss. Das Dossier über Friedrichshafen mit seiner bedeutenden Rüstungsindustrie umfasse hingegen 14 eng beschriebene Seiten.

Das im März 1945 eingerichtete Liebesgaben-Lager sei hingegen mit keinem Wort erwähnt, obwohl die Bomberpiloten die Anweisung gehabt hätten, dieses Gebäude nicht zu zerstören. Aber es gab noch nach dem März 1945 einen Bombenabwurf über der Stadt, der in der Herrenstraße größere Schäden angerichtet hat. Er wird darauf zurückgeführt, dass ein Pilot bei einem Angriff auf Friedrichshafen nicht alle Bomben abgeworfen hatte und die verbliebene Fracht auf dem Rückflug los werden wollte.

Verfasser unterstreicht eigene Verdienste

Als Hauptverursacher der Legende von der wundersamen Rettung Ravensburgs macht David Bete einen umfänglichen Bericht aus, den Ernst Kundt, ein ehemaliger Mitarbeiter der Außenstelle Liebenau im Auswärtigen Amt, im Dezember 1945 verfasst hatte. Dieser Bericht findet sich im Ravensburger Stadtarchiv und genoss auch deshalb große Glaubwürdigkeit, weil Ernst Kundt maßgeblich daran beteiligt war, das Rot-Kreuz-Lager in Ravensburg einzurichten. Der Verfasser unterstreicht darin seine Verdienste um die Bewahrung seiner Stadt vor Kriegszerstörung und hebt dabei auch die Rolle des damaligen NS-Bürgermeisters hervor. Schließlich hatte die Stadt die Beschriftung des Lagerhauses bezahlt.

Im Entnazifizierungsverfahren beider Männer spielte dieser Bericht insofern eine Rolle, als sie daraufhin als politische Mitläufer eingestuft wurden.

Der Bericht hat zwei fanatischen Nationalsozialisten nachträglich zu einer weißen Weste verholfen, stellte Bete fest und unterstrich das auch damit, dass der letzte und folgenschwerste Luftangriff auf Ravensburg in diesem Bericht unerwähnt geblieben ist.

Peter Eitel war skeptisch

Nicht alle regionalen Historiker beteten die Legende von der wundersamen Rettung Ravensburgs unkritisch nach. So habe der langjährige Stadtarchivar Peter Eitel diese Erzählung immer wieder in Zweifel gezogen, betonte David Bete. Die aktuelle Leiterin des Archivs, Silke Schöttle, hat in ihren Nachforschungen zur hundertjährigen Geschichte des seit langem ungenutzt vor sich hin gammelnden Gebäudes herausgefunden, dass die Stadt Ravensburg den Bau und die weitere Entwicklung dieses Lagerhauses in Form eines genossenschaftlichen Betriebs eher misstrauisch beäugt hatte. Fürchtete man doch um den ortsansässigen Lebensmittel-Einzelhandel, dem durch eine solche Genossenschaft eine unliebsame Konkurrenz entstehen könnte.

Doch nun hat sich die Stadt entschieden, das historische Gebäude in Form einer Partnerschaft mit einem privaten Investor aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken und dort künftig als Mieter einzuziehen. Bürgermeister Simon Blümcke nannte das in seiner Begrüßung eine gute Entscheidung. Dass es dazu keiner zweifelhaften Heldenlegende bedurfte, nahm die historisch interessierte Zuhörerschaft mit Genugtuung zur Kenntnis.