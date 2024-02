Die Kreisliga A1 meldet sich zurück

Ursprünglich hätte der 16. und damit erste Spieltag der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A1 noch vor der Winterpause am 3. Dezember ausgetragen werden sollen. Doch der vorzeitige Wintereinbruch durchkreuzte diese Pläne. Anfang des Jahres setzte Staffelleiter Erwin Schgör diesen Spieltag auf den kommenden Sonntag (15 Uhr) an. Bei zwei Mannschaften gab es Bewegung auf den Trainerbänken.

Mehr als 100 Tage ohne Pflichtspiel

Das letzte Pflichtspiel liegt für einige Mannschaften mehr als 100 Tage zurück. Der frühzeitige Wintereinbruch sorgte nicht nur für die Absage des 16. Spieltags - auch am 15. Spieltag kam es zu vier Absagen. In der Vorbereitung war das Wetter zwar durchaus freundlich.

Dennoch bedeutet die Wintervorbereitung in der Regel nicht unbedingt Spaß und Freude, da nur der TSV Berg II, der TSV Eschach II und die TSG Bad Wurzach einen eigenen Kunstrasen haben. Bei den restlichen 13 Mannschaften war Kreativität gefragt - so gab es auch Spinningeinheiten oder andere Fitnessprogramme. Dazu wurden umliegende Kunstrasenplätze angemietet, sofern die Vereinskassen es zuließen.

Es handelt sich um eine harmonische und einvernehmliche Trennung. Mitteilung der SG Aulendorf

Veränderungen gab es bei zwei Mannschaften auf den Trainerbänken. Die SG Aulendorf und Trainer Rainer Schnell zogen die eigentlich zum Saisonende geplante Trennung vor. „Nach intensiven Gesprächen zwischen dem Vereinsverantwortlichen, dem Sportlichen Leiter Martin Fürst und Trainer Rainer Schnell, kam man zu dieser Lösung“, heißt es in einer Mitteilung der SGA. „Dabei ist es beiden Seiten wichtig zu erwähnen, dass es sich um eine harmonische und einvernehmliche Trennung handelt.“

Bis zum Saisonende übernehmen die ehemaligen Spieler Stefan Treuer und Marco Müller den Trainerposten. Beide starten am Sonntag mit einer schwierigen Aufgabe, denn Aulendorf hat im SV Wolpertswende die Überraschungsmannschaft der Hinrunde zu Gast.

Zwei Teams in Lauerstellung haben noch ein Nachholspiel

Ebenfalls einen neuen Trainer hat der SV Haisterkirch an der Seitenlinie. Mit Dietmar Hatzing konnte der SVH einen erfahrenen Mann gewinnen, der schon bis zur Landesliga Erfahrung sammeln konnte. Für den SV Haisterkirch, der als einer der großen Meisterschaftsfavoriten in die Saison gegangen war, verlief die Hinrunde sehr enttäuschend. Mit 23 Punkten aus 15 Spielen liegt der Club nur auf Rang sieben und hat bereits sieben Punkte Rückstand zur Tabellenspitze.

An dieser steht aktuell der TSV Eschach II mit 30 Punkten. Will der TSV seinen Platz an der Sonne verteidigen, muss am Sonntag das Heimspiel gegen den FV Bad Waldsee gewonnen werden. Die Partie wird als einzige erst um 17.30 Uhr angepfiffen, aufgrund der Belegung des Kunstrasens in Weißenau. Hinter dem Tabellenführer liegen der SV Bergatreute und der SV Wolfegg in Lauerstellung. Beide Vereine stehen bei 29 Punkten und haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Die auf dem Papier interessanteste Begegnung ist am Sonntag in Ankenreute. Der SVA steigerte sich zum Ende der Hinrunde und empfängt den TSV Berg II, der bei 26 Punkten steht und die Hoffnung auf die Meisterschaft noch nicht aufgegeben hat.

Die Spiele am Sonntag

SV Bergatreute - FG 2020 WRZ, SV Reute - SGM Waldburg/Grünkraut, TSG Bad Wurzach - FV Molpertshaus, SV Ankenreute - TSV Berg II, SV Wolfegg - SGM Fronhofen/Fleischwangen, SG Aulendorf - SV Wolpertswende, FC Kosova Weingarten - SV Haisterkirch (So, 15 Uhr), TSV Eschach II - FV Bad Waldsee (So, 17.30 Uhr).