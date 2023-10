Die Kreisliga A1 ist an der Spitze sehr ausgeglichen

Acht Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga A1 bislang absolviert worden. Das erste Viertel der Saison liegt hinter den Teams. Tabellenführer ist der TSV Berg II, dicht gefolgt vom SV Bergatreute, dem TSV Eschach II und dem SV Haisterkirch. Im Tabellenkeller kämpfen der FV Bad Waldsee, der FC Kosova Weingarten, die TSG Bad Wurzach, der FV Molpertshaus und die SGM Fronhofen/Fleischwangen um jeden Punkt. Eine erste Zwischenbilanz.

Große Verletzungssorgen beim Bezirksligaabsteiger

TSV Berg II (18 Punkte, 26:16 Tore): Nach dem furiosen Saisonstart mit fünf Siegen gab es für die zweite Garde des Verbandsligisten zwei Niederlagen (2:3 gegen Wolpertswende und 0:5 in Haisterkirch). Zuletzt siegte der TSV 2:0 in Fronhofen, kassierte aber einen Platzverweis für Andreas Frick, der eigentlich Stammspieler der Verbandsligamannschaft ist. Aktuell wirkt Berg II weniger stabil als zu Saisonbeginn.

SV Bergatreute (17 Punkte, 22:4 Tore): Der Bezirksligaabsteiger kämpft mit großen Verletzungssorgen, vor allem in der Defensive. Aktuell fehlen hier gleich fünf Stammspieler. Dennoch stellt der SVB die beste Defensive mit erst vier Gegentoren. Offensiv klemmt es etwas, zu Hause blieb der SVB schon zweimal torlos. Noah Hecht ist mit acht Treffern so etwas wie der Alleinunterhalter.

TSV Eschach II (17, 25:9): Mit vier Siegen in Serie hat sich die Reserve des Landesligaabsteigers TSV Eschach bis auf Platz drei vorgearbeitet. In der Offensive glänzt vor allem Pascal Ungemach mit neun Toren und fünf Vorlagen.

Schmerzhaftes Unentschieden für Haisterkirch

SV Haisterkirch (16, 30:10): Der SV Haisterkirch ist als einzige Mannschaft noch ohne Niederlage, musste aber schon häufig die Punkte teilen. Besonders schmerzt das 1:1 in Molpertshaus, das dem fulminanten 5:0-Heimsieg über den TSV Berg II folgte. Überragender Spieler ist einmal mehr Jakob Schuschkewitz mit zwölf Toren und acht Vorlagen.

SGM Waldburg/Grünkraut (15, 20:15): Eine absolut solide Runde spielt die Mannschaft von Trainer Christian Müller. Besonders gegen die Spitzenteams verkauft sich die SGM hervorragend, wie etwa beim 3:2 in Eschach oder dem 0:0 in Bergatreute.

Zwei Wundertüten der Liga

SV Wolfegg (14, 20:18): Der SV Wolfegg ist so etwas wie die Wundertüte der Liga. In Bergatreute gewinnt der SVW 1:0 und in Molpertshaus 7:1. Dazu gab es aber auch eine 1:4-Heimniederlage gegen Eschach II.

FG 2010 WRZ (12, 16:14): Noch eine Wundertüte in dieser Saison. Tollen Leistungen wie dem 2:2 in Haisterkirch oder dem 5:1 gegen Aulendorf steht etwa ein 1:3 beim FC Kosova Weingarten gegenüber. Das Toreschießen fällt der Mannschaft von Trainer Roman Hanser oft schwer.

SV Wolpertswende (12, 17:18): Mit zwölf Punkten liegt Wolpertswende im Soll. Das 3:2 in Berg war beeindruckend und auf Torjäger Daniel Litz (elf Tore) ist Verlass.

Die beiden Aufsteiger haben sich stabilisiert

SG Aulendorf (12, 20:25): Zwölf Punkte sind zu wenig für die Ambitionen der SG Aulendorf. Andreas Krenzler (9 Tore, 4 Vorlagen) liefert, die Defensive macht große Sorgen.

SV Reute (11, 19:19): Mit dem Saisonstart kann der SVR zufrieden sein, zuletzt blieb er aber dreimal sieglos.

SV Ankenreute (10, 14:21): Nach dem schwachen Saisonstart hat sich die Mannschaft von Tobias Krug stabilisiert und ist seit drei Spielen ohne Niederlage.

FV Bad Waldsee (6, 11:24): Nach dem Horrorstart mit sechs Niederlagen in Serie gab es zuletzt zwei Siege am Stück für den Aufsteiger.

FC Kosova Weingarten (6, 10:30): Nach dem Debakel zum Auftakt (0:12 in Haisterkirch) stabilisierte sich der Aufsteiger. Sorgen machen Undiszipliniertheiten: Es gab bereits vier Platzverweise (dreimal Gelb-Rot, einmal Rot).

Sorgen in Fronhofen

TSG Bad Wurzach (5, 8:16): Ganz schwache Saison bislang. Nur ein Sieg und erst acht Treffer sprechen eine deutliche Sprache.

FV Molpertshaus (5, 12:22): Auch der FVM gewann erst ein Spiel. Einen Achtungserfolg gab es beim 1:1 gegen Haisterkirch. Keine einfache Situation für den neuen Trainer Daniel Fürgut.

SGM Fronhofen/Fleischwangen (4, 9:18): Auch in Fronhofen hat der neue Trainer Andreas Kropp eine schwierige Aufgabe. Nach dem Abstieg 2022 und einem ordentlichen achten Platz im Vorjahr muss die SGM in dieser Saison aufpassen.