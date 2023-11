Die Kleinsten legen in Ravensburg ihr Sportabzeichen ab

Den Kindern Freude an der Bewegung übermitteln. Das ist das Ziel des Sportkreises Ravensburg mit dem Mini-Sportabzeichen. Es soll eine Vorbereitung auf das richtige Sportabzeichen sein, wobei der Spaß bei den Drei- bis Sechsjährigen im Vordergrund stehen soll. Das Konzept soll sich im Landkreis Ravensburg etablieren, der Startschuss fällt am Samstag von 9 bis 15 Uhr in der Ravensburger Kuppelnauhalle.

An sechs unterschiedlichen, kindgerechten Stationen geht es vor allem um die Grundlagen wie laufen, rollen, werfen oder balancieren. „Die Stationen sind individuell anpassbar und sollen für jedes Kind machbar sein“, sagt Nadine Grösch vom Sportkreis Ravensburg. Damit die Kinder nicht alleine sind, werden die Maskottchen Hoppel (Hase) und Bügel (Igel) die Stationen mitmachen.

Keine Kosten, keine Anmeldung

Schon im Kindergartenalter sollen die Grundlagen vieler Bewegungsaktivitäten gefordert und gefördert werden. „Ich rechne damit, dass das Interesse am Samstag in der Kuppelnauhalle groß ist“, sagt Karlheinz Beck vom Präsidium des Sportkreises. „Das wird ein Erlebnis für die Kinder!“ Vereine, Kindergärten und Kindertagesstätten sind in den vergangenen Wochen angeschrieben worden, an zahlreichen Stellen hat der Sportkreis Plakate aufhängen lassen.

Die Teilnahme am Mini-Sportabzeichen ist kostenlos, am Ende bekommen die jungen Sportlerinnen und Sportler „ein Bügelabzeichen wie beim Seepferdchen“, sagt Grösch. Eine Anmeldung ist nicht nötig, ab 9 Uhr kann am Samstag jeder kommen, der möchte ‐ egal ob allein oder in der Gruppe.

Weitere Informationen zum Mini-Sportabzeichen, den Anforderungen und den Maskottchen gibt es im Internet unter: www.sportkreis-ravensburg.de.