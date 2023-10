Die ifm Razorbacks Ravensburg brauchen einen neuen Trainer

Nach nur einer Saison müssen sich die ifm Razorbacks Ravensburg wieder einen neuen Cheftrainer suchen. Sascha Brändle hat nach einer enttäuschenden Spielzeit und dem freiwilligen Rückzug aus der German Football League (GFL) in die zweite Liga sein Amt niedergelegt. Dazu müssen die American Footballer noch weitere Posten im Trainerstab neu vergeben.

Im alten Zuhause zu neuer Stärke finden

Hinter den Ravensburger Footballern liegt eine Saison zum Vergessen. Gerade einmal zwei von zwölf Saisonspielen gewannen die ifm Razorbacks Ravensburg. Dazu verzichteten die Oberschwaben auf die Relegation und nahmen so den Abstieg in die German Football League 2 in Kauf. Dort wollen die Ravensburger in der kommenden Saison wieder zu alter Stärke zurückfinden ‐ wieder im Weingartener Lindenhofstadion, wo sie bis zur vergangenen Saison erfolgreich gespielt hatten. „Derzeit haben wir viel Arbeit, ich führe viele Gespräche“, sagt der Abteilungsleiter Frank Kienzle. Immerhin: Mittlerweile sind alle Verträge unterschrieben, die mit der Rückkehr ins Lindenhofstadion zusammenhängen. An diese zentrale Aufgabe für die kommende Saison können die Razorbacks einen Haken setzen.

Vor allem auf den Trainerpositionen wird sich bei den Razorbacks viel tun. Schon in der Endphase der Saison 2023 hat sich der Offensivkoordinator Clayton Turner vom Team verabschiedet. Der US-Amerikaner hat ein Angebot der NFL angenommen und arbeitet nun aus London für die beste Footballliga der Welt. „Ich bin dafür zuständig, Footballer besser zu machen und sie im besten Fall so weit zu bringen, dass sie in den USA am College spielen können“, sagte der 29-Jährige vor seiner Abreise aus Ravensburg. Zwei Jahre lang war Turner für die Offensive der Razorbacks verantwortlich. „Für uns war es ein Verlust, für ih eine Möglichkeit, die er nicht ausschlagen konnte“, meint Kienzle.

Razorbacks hätten gerne mit Brändle weitergemacht

Nur ein Jahr ist Brändle Cheftrainer gewesen. „Aus persönlichen Gründen sieht sich Brändle 2024 nicht in der Lage, die Position weiter in dem notwendigen Umfang auszufüllen“, teilen die Razorbacks mit. Brändle, der schon als Spieler für die Ravensburger aufgelaufen war, kam vom belgischen Erstligisten Antwerpen zu den Razorbacks zurück. „Es war alleine seine persönliche Entscheidung, die er auch aus privaten Gründen getroffen hat“, sagt Kienzle. „Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute.“ Auch wenn die Saison 2023 nicht so gelaufen ist, wie sich das alle bei den Razorbacks vorgestellt hatten, hätte sich Kienzle gut vorstellen können, mit Brändle als Cheftrainer weiterzumachen. „Er hat einen tollen Job gemacht, man hat gemerkt, dass sein Herz an den Razorbacks hängt.“

Wer das Traineramt bei den Footballern übernimmt, steht noch nicht offiziell fest. Gespräche mit potenziellen Nachfolgern laufen, möglichst schnell soll ein neuer Trainer bekannt gegeben werden. Denn das hat auch Auswirkungen auf weitere Trainerpositionen sowie auf die Gespräche mit den Spielern. „Ein Großteil der deutschen Spieler wird bei uns bleiben“, meint Kienzle.