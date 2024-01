Bündnis 90/Die Grünen laden zu ihren öffentlichen Versammlungen zu den Listenaufstellungen zur Kommunalwahl am Donnerstag, 25. Januar, ab 18 Uhr in den Kornhaussaal, Marienplatz 12 in Ravensburg, ein.

Um 18 Uhr wird die Liste für den Ortschaftsrat Schmalegg gewählt, um 18.30 Uhr die Kandidierenden für den Kreistag Wahlkreis 1 Ravensburg und ab 19.30 Uhr die Kandidierenden für den Gemeinderat Ravensburg. Für den Gemeinderat werden 26 Listenplätze für die Kernstadt, 8 für Eschach, 4 für Taldorf und 2 für Schmalegg gewählt.

Kandidieren können alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ab 16 Jahren, die in Ravensburg wohnen. Alle Kandidierenden haben die Möglichkeit, sich zwei Minuten vorzustellen. Wahlberechtigt sich nur Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen aus Ravensburg.