Die vier Glocken der evangelischen Johanneskirche in der Ravensburger Weststadt sind zurück in ihrem Glockenturm. Vier Monate mussten die Kirchengemeinde und Pfarrer Claudius Kurtz auf ihr Geläut verzichten. Nun sind sie zurückgekehrt.

Der Ausbau der Glocken im August war nötig geworden, weil der Glockenturm umfangreich saniert werden musste. Im Jahr 2020 seien erstmals Risse am Mauerwerk des separat stehenden Turms aufgefallen. Genauere Untersuchungen machten damals klar, das Bauwerk muss saniert werden, um größere Schäden zu vermeiden.

Qualität des Betons und massive Kräfte machen Probleme

Es seien Probleme im Beton des 1963 erbauten Turms festgestellt worden, berichtet Pfarrer Claudius Kurtz. „Problematisch waren zum einen die Qualität des Betons der 60er-Jahre und zum anderen die enormen Kräfte, die durch das Läuten auf das Bauwerk wirken“, fügt er hinzu.

Vier Monate waren die Glocken bei der Fachfirma Bachert untergebracht, die sie jetzt auch wieder eingebaut hat. (Foto: Eileen Kircheis )

Eine Glocke nach der anderen brachten die Mitarbeiter der Glockengießerei Bachert aus Neunkirchen im Neckar-Odenwald-Kreis mithilfe eines Krans in den Glockenstuhl zurück. Die Arbeiten haben den ganzen Tag gedauert, weil vor dem Einbau der einzelnen, bis zu knapp 1100 Kilogramm schweren Glocken auch der Glockenstuhl parallel aufgebaut werden musste.

In genau festgelegter Reihenfolge brachten die Fachleute abwechselnd die Bauteile und die Glocken in die Turmspitze ein. „Die Mitarbeiter der Firma sind hochprofessionell und leisten tolle Arbeit“, betont der Pfarrer. Die Firma Bachert sei es auch gewesen, die die Glocken vor 40 Jahren für die Johanneskirche gegossen habe.

Unklar, wann Glocken wieder läuten

Im August war Kurtz noch zuversichtlich gewesen, dass die Glocken der Johanneskirche an Weihnachten wieder klingen werden. Auch wenn diese jetzt etwa zweieinhalb Wochen vor Heiligabend an ihren Bestimmungsort zurückgekehrt sind, kann er das nun nicht mehr versprechen. „Die Abschlussarbeiten sind auch etwas vom Wetter abhängig“, so der Pfarrer. Zudem fehlen dem Kirchturm noch der neue Anstrich und die großen Uhren für die vier Seiten des Turms.

Mit einem Kran wurden die schweren Glocken zurück in den Turm gehoben. (Foto: Eileen Kircheis )

„Ich habe von vielen Leute gehört, dass sie nicht nur das Läuten der Glocken, sondern auch die Uhren vermissen. Viele schauen da regelmäßig drauf“, sagt der Pfarrer. Ganz still ist es während der Sanierung in der Johanneskirche aber nicht gewesen. Ein Mitglied hat der Gemeinde für diese Phase eine kleinere fahrbare Kirchenglocke zur Verfügung gestellt, die im Kirchenraum steht und bei entsprechenden Anlässen von Hand geläutet wurde.

Ob die schweren Glocken dem Turm auch nach der Sanierung wieder Schaden zu fügen werden, vermag Kurtz nicht zu sagen. Auch, weil die Sanierung nicht so umgesetzt werden durfte, wie es sinnvoll gewesen wäre. „Die Kirche und ihr Turm stehen unter Denkmalschutz und die Behörde hat uns auferlegt, den Glockenstuhl im ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.“

Einschränkungen durch das Denkmalamt

Die Konstruktion aus Stahl durfte nur lackiert und nicht verzinkt werden. Zudem wäre es wünschenswert gewesen, diese komplett durch einen Glockenstuhl aus Holz auszutauschen. Dieser hätte etwas von den Schwingungen beim Läuten aufgenommen, die so direkt auf das Mauerwerk einwirken.

Spendenaufruf Kirchengemeinde bittet um Unterstützung Um die teure Sanierung finanzieren zu können, ist die Kirchengemeinde auch auf Spenden angewiesen. Diese sind möglich auf das Konto der Johanneskirche RV-Weststadt, IBAN DE06650501100048001102, Verwendungszweck: Johannesturm.

Einziges Zugeständnis der Denkmalschutzbehörde sei gewesen, dass die stählernen Glockenjoche, also die Aufhängungen der Glocken am Stuhl, nun aus Holz sein dürfen.

Etwa 720.000 Euro wird die Sanierung, inklusive Elektroinstallationen kosten und ist damit deutlich teurer als bisher geschätzt. Auch wenn die Kirchengemeinde bei der Finanzierung von der Landeskirche, dem Kirchenbezirk und auch der Stadt unterstützt wird, muss sie einen Großteil der Summe selbst aufbringen. „Das machen wir zu einem Teil aus Rücklagen. Aber wir sind auch dringend auf Spenden angewiesen“, betont Kurtz.