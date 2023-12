Das Labor Dr. Gärtner ist vielen Menschen im Schussental ein Begriff. Doch was machen die eigentlich außer dem Auswerten von ärztlichen Blut- und Urinproben? Viel mehr, als man denkt. Ein ganz großes Thema ist inzwischen die Hygienevorsorge zum Schutz der Bevölkerung.

Wir haben überall die Finger drin, wo es um die mögliche Übertragung von Krankheiten geht. Mattias Walther

Zunächst: Das Labor Dr. Gärtner heißt inzwischen anders. Und zwar MVZ Labor Ravensburg mit Sitz in der Elisabethenstraße 11, direkt neben dem EK. Über 3000 niedergelassene Ärzte lassen dort Proben ihrer Patienten auswerten, hinzu kommen mehr als 100 Kliniken, die diese Angebote nutzen. Mit durchschnittlich 100.000 Analysen täglich gehört das MVZ zu den zehn größten medizinischen Labors in Deutschland. Über 400 Menschen arbeiten dort.

Ziel: Krankheitsübertragungen vermeiden

„Wir haben überall die Finger drin, wo es um die mögliche Übertragung von Krankheiten geht“, sagt Lebensmittelchemiker Mattias Walther, Laborleiter Hygiene und Trinkwasser am MVZ, leicht salopp und dennoch sehr griffig. Aber was heißt das genau?

Wie schon der Name sagt, geht es beim Hygienelabor um Hygiene. Ein Bereich, der im Laborbereich in den vergangenen Jahren – nicht zuletzt wegen neuer Anforderungen und Vorschriften – stark ausgebaut worden ist.

Drei Beispiele:

Trinkwasserkontrollen machen heute rund die Hälfte der Arbeitsaufträge an das Hygienelabor aus, schätzt Mattias Walther. Wasser sei das „am besten untersuchte Lebensmittel in Deutschland“, sagt er. Dennoch gebe es dahingehend immer wieder Probleme, wenn auch nur „im unterstelligen Prozentbereich“, wie sein Kollege Andreas Deutschmann, zuständig für Probenentnahmen im Hygienlabor, vor allem beim Trinkwasser, ergänzt.

Unser Trinkwasser ist das beste der Welt. Andreas Deutschmann

Eines der Hauptthemen dabei sind Legionellen. Das sind Bakterien, die beim Menschen unterschiedliche Krankheitsbilder verursachen, von grippeartigen Beschwerden bis zu schweren Lungenentzündungen. Sie sind weltweit verbreitete Umweltkeime, die in geringer Anzahl natürlicher Bestandteil von Oberflächengewässern und Grundwasser sind.

Legionellen in Wasserleitungen

Aber sie können sich ausbilden, weil das Wasser in privaten Haushalten wärmer ist als in öffentlichen Leitungen. Und weil die Flüssigkeit dort oftmals länger steht. Nach spätestens 72 Stunden könnten sich diese Bakterien daher ausbreiten, sagt Mathias Walther. Und das passiere demnach bereits, wenn jemand für zwei Wochen in den Urlaub fährt.

Das Problem bei Legionellen sei weniger, dass man sie trinkt, sondern beim Duschen einatmet. Walther empfiehlt daher, nach einer längeren Abwesenheit von zuhause, das Leitungswasser drei Minuten kalt und drei Minuten warm laufen zu lassen.

Vermieter sind dazu verpflichtet, alle drei Jahre eine Legionellen-Untersuchung in ihren Häusern zu veranlassen. Wer aber selbst Bedenken hat, kann sich auch an das MVZ direkt wenden. Eine private Wasserprobe untersuchen zu lassen, kostet nach dessen Angaben zwischen 20 und 100 Euro.

„Unser Trinkwasser ist das beste der Welt“, sagt Andreas Deutschmann. Dennoch sollte man nicht fahrlässig damit umgehen. Er schätzt, dass jährlich in der Bundesrepublik mehr Menschen an Legionellenerkrankungen versterben als im Straßenverkehr. Öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, würden daher viel genauer beobachtet.

Andere hygienische Untersuchungen des Labors betreffen vor allem öffentliche oder gewerbliche Gemeinschaftseinrichtungen. Zum Beispiel die Untersuchung nach Keimen in Wasch- und Spülmaschinen etwa in Krankenhäusern. Oder die Überprüfung des Erfolgs einer Desinfektion auf Oberflächen, zum Beispiel bei frisch gespültem Geschirr, in Operationssälen oder Patientenzimmern.

Regelmäßiges Prüfen von Lebensmitteln

Ein weiterer wichtiger Bereich in der Arbeit des MVZ-Hygienelabors sind Lebensmitteluntersuchungen. Sie dienen dazu, dass nur sichere Lebensmittel verkauft werden und somit über sie keine Krankheiten übertragen oder verbreitet werden. Das heißt: Alle Unternehmer, die Lebensmittel herstellen oder verkaufen (also zum Beispiel auch Metzgereien, Großküchen, Caterer oder Eisdielen) müssen ihre Produkte regelmäßig untersuchen lassen. Darüber hinaus prüft das Veterinäramt mit eigenen Lebensmittelkontrolleuren, ob die Vorgaben eingehalten sind und ob die erforderten betriebseigenen Kontrollen gemacht wurden.