Wo die Staatsmacht angeblich unverhältnismäßig gegen ihre freien Bürger vorgeht, da ist Ärger programmiert. Nirgendwo zeigt sich das dann so deutlich wie beim erbitterten Streit darüber, ob ein Knöllchen nun berechtigt ist oder nicht.

An schlimme Nachrichten über im Dienst angegriffene Polizisten hat man sich fast schon gewöhnt. Dass Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes in Weingarten wegen eines Strafzettels auf offener Straße mit einer Axt attackiert werden, zeigt, wie auch aus nichtigem Anlass Situationen aus dem Ruder laufen ‐ immer häufiger, wie Betroffene berichten. Selbst Helfer sind ja bei ihren Rettungseinsätzen längst nicht mehr vor Übergriffen sicher.

Viel ist bereits über das gesamtgesellschaftliche Klima diskutiert und geschrieben worden, das möglicherweise den Nährboden für solche Entwicklungen bereitet. Man muss es nicht so hoch hängen, aber vielleicht täte auch dem einen oder anderen, der nie gewalttätig werden würde, ein bisschen Gelassenheit und Einsicht gut.

Einsicht, dass nicht jeder ein Duckmäuser oder moderner Untertan ist, der sich an ein paar Regeln hält, die das Zusammenleben organisieren. Gelassenheit, wenn man beim (bewussten oder unbewussten) Verstoß gegen diese Regeln erwischt und sanktioniert wird. Dann würden weniger Auseinandersetzungen über Lappalien vor Gericht landen. Das schont eine belastete Justiz und außerdem noch die Herzkranzgefäße. Umgekehrt verbessert natürlich auch nachhaltig das Klima, wer nicht auf Regelverstöße von Mitmenschen lauert, um selbst Ordnungshüter zu spielen.

Vielleicht gehen wir Hundehalter mal mit gutem Beispiel voran. Indem wir unseren Freund beim nächsten Marktbesuch einfach zu Hause lassen.

Weil Hunde auf dem Ravensburger Wochenmarkt verboten sind. Die städtische Marktordnung regelt das eindeutig. Nur hat es bislang niemand konsequent kontrolliert und entsprechend bestraft. Weil es Personal erfordert, das knapp und damit teuer ist.

Die Folge: Die Vorschrift wird häufig ignoriert, obwohl Schilder auf sie hinweisen. Nach dem schönen Motto: Wo kein Kläger, da kein Richter. Dabei ist die Regelung nicht nur auf praktisch allen Märkten, auf denen Lebensmittel verkauft werden, üblich. Man kann ihren Grund sogar einsehen: Hunde schütteln sich, stecken ihre Nase in am Boden stehende Obst- und Gemüsekisten, lecken daran, verrichten ihr Geschäft oder geraten sich im Gedränge in die Haare.

„Wenn man dann durchgreift, gibt es Beschwerden“, hat Bürgermeister Simon Blümcke auf die Frage von Stadtrat Jürgen Hutterer geantwortet, warum Waldi und Co. trotzdem toleriert würden.

Nun taugt aber bekanntlich das schönste Gebot oder Verbot nichts, wenn man es nicht auch durchsetzen will und kann. Die Verwaltung muss sich spätestens bei Erlass einer neuen Parkordnung entscheiden, welchen Weg sie da gehen will. Schließlich zieht sie ja auch wegen eines Knöllchens in Höhe von 12 Euro vor Gericht.

Bleiben Sie gelassen und entspannt am Wochenende!