Ravensburg hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Mit rund 60 Prozent des Energieverbrauchs ist der Wärmesektor dabei der größte Hebel. Am 26. Februar hat der Gemeinderat den kommunalen Wärmeplan für die Stadt Ravensburg beschlossen. Damit ist eine nachhaltige, lokale Strategie geschaffen, um zielgerecht eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu schaffen.

Zudem soll der Plan den Immobilieneigentümern Perspektiven und Sicherheit geben, bei geplanten beziehungsweise anstehenden Investitionen in das jeweilige Heizsystem der Gebäude. In einem Pressegespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ stellten die Verantwortlichen wesentliche Eckpunkte des Wärmeplanes vor.

Sehr gute Voraussetzungen

„Weg vom Planen - hin zum Tun“, sagt Oberbürgermeister Daniel Rapp, der sich freut, dass der Wärmeplan nun in Teilen umgesetzt wird. Auch seien die Voraussetzungen in Ravensburg für eine erfolgreiche Umsetzung sehr gut. Mit der TWS und der Energieagentur habe man zuverlässige Partner, die in dieser Konstellation in anderen Städten gar nicht vorhanden sind.

Bürgermeister Dirk Bastin sagte, dass nun Effizienz gefragt ist. Nicht nur der Wechsel auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung sei wichtig, sondern auch die Wärmedämmung in und an Gebäuden. Und für Immobilieneigentümer bestehe nun Klarheit, welche Gebiete an die Fernwärmeversorgung angeschlossen werden sollen und welche nicht. Die Pläne sind auf den Internetseiten der Stadt, im Technischen Rathaus oder bei der Energieagentur in der Zeppelinstraße 16 einsehbar.

Ausbau der Altstadt hat Priorität

Priorität hat zur Zeit der Ausbau in der Altstadt. Laut TWS sind zurzeit zirka zehn Gebäude angeschlossen, einen Anschluss haben bereits mehr als 100 Gebäude. Viele Gebäude seien in der sekundären Umstellung, deshalb kommen die Gebäude frühestens zwei Jahre nach Herstellung des Hausanschlusses als Abnehmer ins Netz. Insgesamt liegen an der Trasse mehr als 1.000 Gebäude. Eine weitere Priorität ist die Weststadt im Bereich des Mittelöschplatzes - dort ist schon ein Wärmenetz vorhanden.

Für die Nutzer des Fernwärmenetzes wird der Mischpreis ungefähr 17 Cent pro Kilowattstunde (brutto) betragen, davon entfallen 11 Cent auf die reinen Energiekosten. Damit ist der Preis vergleichbar mit einer Gasheizung oder einer Wärmepumpe. Fernwärmeversorgung hat den Vorteil, dass Kosten für Beschaffung, Wartung und Betrieb entfallen. Und die Fernwärme benötigt wenig Platz in den Gebäuden.

Wir bauen zurzeit 800 Meter Leitungen pro Jahr. Wir müssen aber vier- bis fünfmal so schnell werden. Dirk Bastin

Die Umsetzung des ehrgeizigen Zieles bringt einige Herausforderungen mit sich. Zum Thema Leitungsbau sagt Bastin: „Wir bauen zurzeit 800 Meter Leitungen pro Jahr. Wir müssen aber vier- bis fünfmal so schnell werden. Das bedeutet unter anderem auch noch mehr Baustellen.“

Aktuell wird die Fernwärme etwa zur Hälfte in den Holzpelletkesseln am Hallenbad und zur Hälfte im Biomethan-Blockheizkraftwerk in Rauenegg erzeugt. Ravensburg hat den Anspruch, dass Fernwärme zu mindesten 85 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Zur weiteren Erzeugung der Fernwärme setzt man auf einen Wärmeeinspeisemix, der auch einige Herausforderungen mit sich bringt. Zum Beispiel bei der Tiefengeothermie, die zu 30 Prozent am Energiemix beteiligt werden soll.

Risikominimierungen im Blick

Andreas Thiel-Böhm ist sich sicher: „Wenn wir unter Ravensburger Gebiet auf Wasser stoßen, wird das sehr heiß sein.“ Aber - eine Bohrung kostet sechs bis zehn Millionen Euro. „Das bedeutet ein unvorstellbar großes Risiko“, so Rapp. Bei einer Fehlbohrung wäre die TWS in größter wirtschaftlicher Not. Man denkt hier an Risikominimierungen wie zum Beispiel den Aufbau von Fonds oder Partnerschaften. Weitere Einspeisemöglichkeiten ergeben sich aus der Solarenergie, Industrieabwärme und - als ganz neue Möglichkeit - den Abfall eines großen Sägewerkes.

Zur Umsetzung der Ziele benötigen wir auch unbedingt mehrt Fachkräfte. Florian Burk

Florian Burk, Leiter der Wifo-Gruppe Handwerk Pro Ravensburg wies auf den Fachkräftemangel hin. „Zur Umsetzung der Ziele benötigen wir auch unbedingt mehrt Fachkräfte. Dabei helfen könnten staatliche Förderprogramme oder auch die Möglichkeit kleinere Schulungen selbst durchführen zu können.“

Trotz aller Herausforderungen zeigt man sich optimistisch. In erster Linie habe man nun den Gebäudeeigentümern Planungssicherheit gegeben. Darüber hinaus biete die Fernwärme einen Mehrwert für die Menschen, und es gibt und es wird auch weiterhin keinen Anschluss- und Benutzungszwang geben. Dringend angeraten wird Hauseigentümern eine Beratung bei der Energieagentur Ravensburg. Diese ist kostenlos, die Wartezeit betragt zirka zwei Wochen.

Der Fernwärmeausbau in Ravensburg in den nächsten Wochen: