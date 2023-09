Die Favoriten straucheln allesamt

Der vierte Spieltag der Fußball–Bezirksliga hat einige Überraschungen mit sich gebracht. Der VfL Brochenzell setzte sich mit 2:1 beim TSV Eschach durch und stürzte den Spitzenreiter. Auch der andere Landesliga–Absteiger patzte: Der SV Oberzell fand gegen eine tief stehende Ailinger Mannschaft keine Lösungen und verlor mit 0:2. „Ich habe keine Ahnung, warum wir 2:2 gespielt haben“, sagte Leutkirchs Trainer Roman Hofgärtner nach der Partie in Kehlen. Der SV Mochenwangen hat den Schwung des ersten Sieges (4:1 in Tettnang) mitgenommen und den SV Maierhöfen–Grünenbach mit 4:2 besiegt. Zwei Spieler trafen dreimal: Andreas Spieß vom SV Mochenwangen und Max Bölle vom SV Weingarten.

Roman Hofgärtner hätte sich fast beim SV Kehlen entschuldigt, weil sein FC Leutkirch den Gastgebern beim 2:2 den Sieg aus den Händen gerissen hatte. „Es war trotz des Punktgewinns ein ganz schwaches Spiel meiner Mannschaft. Nichts hat geklappt“, sagte der Leutkircher Trainer. Immerhin konnte er sich auf seinen Torjäger Marvin Ringer verlassen, der zweimal traf. „Wenn mir jemand vor dem Spiel einen Punkt angeboten hätte, dann wäre ich zufrieden gewesen. Das 2:2 fühlt sich für mich wie eine Niederlage an“, meinte Kehlens Trainer Domingos Manzambi.

SV Kressbronn feiert den ersten Saisonsieg

Den ersten dreifachen Punktgewinn eingefahren hat der SV Kressbronn beim 4:1 bei der SG Baienfurt. Bereits nach zwölf Minuten hieß es 3:0 für die Gäste. „Meine Mannschaft war hellwach und hat sehr gut gespielt. Allerdings muss ich auch sagen, dass bei uns jeder Schuss ein Treffer war“, betonte Mico Susak, Trainer des SV Kressbronn.

Ebenfalls die ersten drei Punkte holte sich die TSG Ailingen beim 2:0–Heimsieg über den SV Oberzell, dem mit Andreas Kalteis und Jascha Fiesel zwei wichtige Spieler fehlten. „Wir haben eine starke Defensivleistung gezeigt. Oberzell fand keine Lösungen. Wir müssen noch deutlicher in die Pause gehen“, sagte Ailingens Spielertrainer Daniel Di Leo. Der Vizemeister der vergangenen Saison arbeitete sehr gut gegen den Ball und ließ den Gästen wenig Raum zum kombinieren.

Gut kombiniert und am Ende das Spiel gedreht hat der VfL Brochenzell beim TSV Eschach. „In der ersten Halbzeit haben wir noch sehr verhalten gespielt. Wir sind selbstbewusst und mutig aus der Kabine gekommen“, sagte Brochenzells Trainer Yasin Erdem. „Brochenzell hat es gut gemacht. Bei uns hat die Frische gefehlt. Nach drei intensiven Spielen waren einige Spieler am Limit. Die fehlende Power im Kopf und in den Beinen sind der Grund für die knappe Niederlage“, meinte Philipp Meißner, Trainer des TSV Eschach.

TSV Tettnang beendet Niederlagenserie

Der TSV Meckenbeuren und der TSV Tettnang trennten sich 2:2. Für die Tettnanger war es nach drei Heimpleiten in Serie der erste Punktgewinn der Saison. „Ich bin etwas sprachlos. Das Niveau der Partie war ziemlich schwach. Wir konnten nicht an die gute Leistung vom vergangenen Donnerstag anknüpfen (2:2 in Leutkirch, Anm. d. Red.). Nach solchen Spielen heißt es: Punkt mitnehmen und weiter geht’s“, betonte Steve Reger, Trainer des TSV Meckenbeuren.

Einen Punkt hätte der SV Maierhöfen–Grünenbach ebenfalls beim SV Mochenwangen gerne mitgenommen. Allerdings hatten die Gastgeber etwas dagegen. Nach der Gelb–Rot–Sperre kehrte Torjäger Andreas Spieß wieder ins Team zurück. Und wie: Spieß erzielte beim 4:2–Erfolg die ersten drei Tore der Partie. „Bereits gegen Tettnang hat meine Mannschaft einen Aufwärtstrend gezeigt. Wir haben zu Hause die guten Eindrücke bestätigt. Wir hätten bereits viel früher alles klarmachen müssen“, meinte Taner Ata, Trainer des SV Mochenwangen. Zehn schwache Minuten reichten, um es wieder spannend zu machen. Innerhalb einer Minute erzielten die Gäste zwei Tore — Felix Merz und Simon Glötter trafen in der 78. und 79. Minute. Erst in der achten Minute der Nachspielzeit sorgte Daniel Stephan für die Entscheidung. „Über 90 Minuten waren wir die spielerisch bessere Mannschaft“, meinte Ata.

SV Vogt übernimmt die Tabellenführung

Der SV Vogt, Aufsteiger und neuer Spitzenreiter, tat sich gegen die SG Argental eine Halbzeit lang sehr schwer, Tore zu schießen. Elias Elshani staubte nach 53 Minuten ab. Elshani gab die Vorlage zum 2:0 durch Nikola Brankovic. Manfred Krause machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Die SGM Unterzeil–Seibranz ging nach 28 Minuten in Weingarten mit 1:0 in Führung. Jannik Mader erzielte sein erstes Saisontor. Max Bölle, der Spieler des Spiels, drehte mit seinen beiden Treffern die Partie. Der SV Weingarten leistete sich noch den Luxus einen Foulelfmeter zu verschießen (David Kuhnt in der 39.). Kurz vor der Pause erzielte Robin Siegel mit einem direkten Freistoß das 3:1. Bölle traf zum 4:1–Endstand.

Der vierte Bezirksliga–Spieltag in der Übersicht:

SG Baienfurt — SV Kressbronn 1:4 (0:3). — Tore: 0:1 Tim Gottemeier (3.), 0:2 Romeo Lindinger (9.), 0:3 Tarik Hadzic (12.), 0:4 Fabian Grossmann (71.), 1:4 Francisco Afonso (71.) — Schiedsrichterin: Mirijam Teixeira da Silva.

TSG Ailingen — SV Oberzell 2:0 (1:0). — Tore: 1:0 David Chavoshi (40.), 2:0 Okan Korkmaz (90.) — Schiedsrichter: Roman Braukmann.

TSV Eschach — VfL Brochenzell 1:2 (1:0). — Tore: 1:0 Max Bröhm (43.), 1:1 Fabian Sterk (49.), 1:2 Yakub Erdem (65.) — Schiedsrichter: Uwe Stark.

SV Kehlen — FC Leutkirch 2:2 (1:0). — Tore: 1:0 Michael Blum (10.), 2:0 Luca Rist (61.), 2:1, 2:2 Marvin Ringer (73., 90.) — Schiedsrichter: Joachim Gutzer.

TSV Meckenbeuren — TSV Tettnang 2:2 (1:1). — Tore: 1:0 Nils Kautt (4.), 1:1 Simeon Witzemann (42.), 2:1 Alessandro Tschirdewahn (55.), 2:2 Maximilian Konrad (61.) — Schiedsrichter: Mario Barisic.

SV Mochenwangen — SV Maierhöfen–Grünenbach 4:2 (2:0). — Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Andreas Spieß (26., 27., 58. (Strafstoß) ), 3:1 Felix Merz (78.), 3:2 Simon Glötter (79.), 4:2 Daniel Stephan (90. +8) — Besonderes Vorkommnis: Gelb–Rote Karte für Simon Glötter (Maierhöfen–Grünenbach, 90. +4) — Schiedsrichter: Thomas Hettich.

SV Vogt — SG Argental 3:0 (0:0). — Tore: 1:0 Elias Elshani (53.), 2:0 Nikola Brankovic (63.), 3:0 Manfred Kraus (90. +4).

SV Weingarten — SGM Unterzeil–Seibranz 4:1 (3:1). — Tore: 0:1 Jannik Mader (28.), 1:1, 2:1 Max Bölle (33., 39.), 3:1 Robin Siegel (45. +2), 4:1 Bölle (85.) — Besonderes Vorkommnis: David Kuhnt vom SV Weingarten verschießt Foulelfmeter (39.) — Schiedsrichter: Andreas Schindele.