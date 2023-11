Die Bezirksliga sucht den Herbstmeister

Mit dem 17. Spieltag wird die Hinrunde der Fußball-Bezirksliga abgeschlossen. Vor der mehr als drei Monate langen Winterpause stehen noch drei Spieltage der Rückrunde an. Doch zunächst wird der Herbstmeister gesucht. Diesen inoffiziellen Titel machen der SV Vogt und der SV Mochenwangen unter sich aus. Beide stehen vor schweren Aufgaben. Vogt muss bei der TSG Ailingen antreten, Mochenwangen erwartet den Dritten SV Oberzell.

Ailingens Trainer ist zuversichtlich

Vieles spricht vor dem letzten Spieltag der Hinrunde für den SV Vogt. Der Aufsteiger kommt nicht nur mit drei Zählern Vorsprung im Gepäck zur TSG Ailingen, sondern auch mit dem deutlich besseren Torverhältnis gegenüber Mochenwangen. „Wenn wir den Titel holen würden, wäre das nett, mehr aber auch nicht“, sagt SVV-Trainer Emil Petca. TSG-Trainer Daniel Di Leo will „unsere Miniserie“ ausbauen. „Wer Eschach und Oberzell schlägt, der kann auch Vogt schlagen.“

Absteiger SV Oberzell hatte Probleme, in der neuen Liga Fuß zu fassen, was zehn Punkte aus den ersten sieben Spielen bewiesen. Seit der Heimniederlage gegen Vogt befindet sich die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Hörtkorn im Aufwind ‐ es gab 22 Punkte aus acht Spielen. „Wir arbeiten sehr gut zusammen“, sagt Hörtkorn. „Die Mannschaft setzt das um, was wir fordern. Mit der Entwicklung bin ich sehr zufrieden.“ Der SV Mochenwangen ist in Sachen Meisterschaft zum Geheimfavoriten gereift, bei dem es trotz zuletzt personeller Probleme läuft. „In der Phase, in der wir potenziell geschwächt waren, sind wir noch enger zusammengerückt“, sagt Trainer Taner Ata. „Jetzt wollen wir die Hinrunde mit einem Sieg beenden.“

Reisen nach Maierhöfen haben sich für Leutkirch oft nicht gelohnt

Nach vier sieglosen Spielen hat der FC Leutkirch zu Hause gegen Tettnang wieder in die Spur gefunden. „Wir haben den Bock umgestoßen“, meint Trainer Roman Hofgärtner. „Es war nicht alles schlecht, ist aber auch noch nicht alles gut.“ Der kommende Gegner SV Maierhöfen-Grünenbach würde auch gerne wieder in die Erfolgsspur zurückkehren nach acht sieglosen Spielen. Der SV hat aus den vergangenen vier Partien jedoch jeweils einen Punkt geholt und belegt immer noch einen gesicherten Mittelfeldplatz. Maierhöfen war für Leutkirch noch nie ein gutes Pflaster. „Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt schon mal gewonnen haben“, meint Hofgärtner.

Mit beeindruckender Konstanz bewegt sich der VfL Brochenzell zwischen Platz drei und sechs. Der VfL spielt beim TSV Ratzenried, der seit dem vierten Spieltag zwischen Platz 13 und 15 pendelt. „Das wird wie schon gegen Maierhöfen ein Kampfspiel“, ist sich VfL-Trainer Yasin Erdem sicher. „Aber wir sind gut drauf, haben jedes Training viel Spaß.“ Man müsse auch beim TSV wieder die Leistung der vergangenen Wochen auf den Platz bringen.

Der TSV Meckenbeuren erwartet den SV Kressbronn. Während sich der TSV in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt hat, bewegt sich Kressbronn seit Wochen in der unteren Hälfte, aber immer noch mit gutem Polster zu den Abstiegsrängen. Der letzte Sieg des SVK in Meckenbeuren liegt schon ein paar Jahre zurück.

Weingarten befindet sich auf Talfahrt

Die SGM Unterzeil/Seibranz hat sich ordentlich Luft verschafft zu den Abstiegsrängen. „Im Moment sieht es so aus, als hätten wir mit dem Abstieg nicht viel zu tun“, sagt Trainer Samir Ibisevic vor dem Gastspiel beim SV Kehlen. Der SVK hat es am vergangenen Spieltag verpasst, die Rote Laterne an die spielfreien Baienfurter abzutreten.

„Der Abstiegskampf in der vergangenen Saison hat viel Kraft gekostet, Zeit zum Erholen war bisher keine“, klagt Trainer Nico Bruno vom SV Weingarten. Seit dem Heimsieg gegen Mochenwangen befindet sich Weingarten auf Talfahrt. Nur ein Punkt aus den letzten vier Begegnungen ‐ es gab Gesprächsbedarf unter der Woche. „Wir wollen bis zur Winterpause alle Kräfte bündeln und alles raushauen“, sagt Bruno vor dem Derby gegen den Vorletzten SG Baienfurt.

Die SG Argental, die die letzten vier Begegnungen des Jahres auswärts bestreiten muss, verharrt im Tabellenkeller, weil die personellen Probleme kein Ende nehmen. Beim 3:3 gegen Kehlen musste Trainer Bruno Müller auf Spieler der A-Junioren, der zweiten Mannschaft und sogar der Senioren zurückgreifen. „Die haben ihr Bestes gegeben“, lobt Müller. Bei komfortabler Führung sei es aber mal wieder nicht gelungen, den Sack zuzumachen. „Wir müssen uns irgendwie in die Winterpause retten und hoffen, dass wir im Frühjahr wieder aus dem Vollen schöpfen können.“ Die Partie gegen den TSV Eschach findet am Sonntag (12.15 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Weißenau statt.