Ravensburg

Die Absteiger treffen aufeinander

Ravensburg / Lesedauer: 5 min

Trotz zweimaligem Rückstand schlug der TSV Eschach mit Marvin Schwendemann (links) den SV Kressbronn mit Aykan Demir. (Foto: Klaus Eichler )

In der englischen Woche der Bezirksliga ist Duell zwischen ehemaligen Landesligisten Oberzell und Eschach ein Höhepunkt. Zwei Spiele am Mittwoch, sechs am Donnerstag.

Veröffentlicht: 29.08.2023, 18:53 Von: Klaus Eichler