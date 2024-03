Deutschlandticket-Upgrade für die 1. Klasse erhältlich

Ab sofort ist beim Bodo-Verkehrsverbund ein weiteres Upgrade zum Deutschlandticket erhältlich, das auf Bahnstrecken innerhalb von Baden-Württemberg den Zugang zur ersten Klasse ermöglicht. Auch wer anderswo sein Deutschlandticket abonniert hat, kann das Upgrade bei Bodo bestellen, so der Verkehrsverbund in einem Presseschreiben.

Das Deutschlandticket kostet in seiner Basisversion 49 Euro pro Monat, das Upgrade für die erste Klasse ebenfalls. Wer beides hat, fährt also für insgesamt 98 Euro deutschlandweit im öffentlichen Nahverkehr und kann dabei innerhalb von Baden-Württemberg auch die erste Klasse im Zug nutzen. Auf den in Bayern liegenden Bahnstrecken des Bodo-Verkehrsverbunds - also zwischen Wangen, Hergatz, Oberstaufen, Lindau und Kressbronn - ist das Upgrade nicht einsetzbar.

Das Upgrade ist ab sofort auf https://abo.bodo.de bestellbar und wird grundsätzlich auf einer Chipkarte ausgegeben, nicht als Handyticket. Die Bestellfrist für das Upgrade entspricht jener des Deutschlandtickets: Bis zum 15. eines Monats muss man es bestellen, um es ab dem Folgemonat nutzen zu können.

Wer bisher schon sein Deutschlandticket bei bodo abonniert und dafür eine Chipkarte gewählt hat, erhält nach der Bestellung des Upgrades eine neue Chipkarte, auf der das Deutschlandticket und das Upgrade gemeinsam gespeichert sind.