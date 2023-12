Deutschlands Padel-Nachwuchs gewinnt in Wien

Padel gehört zu den absoluten Trendsportarten in Deutschland. Immer mehr Spielerinnen und Spieler greifen zum Schläger, um im Glaskasten eine Mischung aus Tennis und Squash zu spielen. In Berg wurde am Dienstagabend der Club Padel Maniacs gegründet. Einer, der regelmäßig in Berg trainiert, ist Kai Knaus, der zur deutschen U18-Nationalmannschaft gehört.

Mit der Jugend-Nationalmannschaft war Knaus unlängst beim 1. Friendly Youth Cup im eindrucksvollen Padeldome in Wien. Dort trafen die Deutschen auf Österreich und Tschechien und setzten sich souverän durch. 15 Spielerinnen und Spieler zwischen 13 und 18 Jahren schlugen für Deutschland auf.

Neun Padel-Plätze in einer ehemaligen Tennishalle

Laut Mitteilung des deutschen Verbands war alleine das Ambiente schon eine Reise wert. Nach einer Fahrt mit dem mit Graffiti und Aufklebern übersäten Fahrstuhl in einem eigentlich unscheinbaren Parkhaus im Wiener Stadtteil Erdberg erwartet die Besucher in der siebten Etage „eine der spannendsten Indoor-Anlagen Europas“, wie es in der Mitteilung heißt. Neun Padel-Plätze sind in die ehemalige Tennishalle gebaut worden - belegt oft von morgens bis abends.

Im kommenden Jahr ist die Europameisterschaft

Die Nationalteams traten bei den Mädchen und Jungen in den Altersklassen U14, U16 und U18 an. Schnell zeigte sich, dass der deutsche Padel-Nachwuchs im Ländervergleich auf einem guten Weg ist. 16 der 18 Partien gewannen die Talente von Nationaltrainer Julio Gallardo. Am zweiten Turniertag mischten die Trainer die Teams durch und organisierten ein Mixed-Turnier. „Wir kommen voran und haben ein Team, in dem alle Lust auf den Sport und die Mannschaft haben. Im kommenden Jahr werden wir den Kader mehrfach zusammenholen und möglicherweise ergänzen, um für die Europameisterschaften 2024 vorbereitet zu sein“, sagte Gallardo nach den erfolgreichen Tagen im Padeldome.

Viele Informationen zur Trendsportart Padel gibt es unter: www.dpv-padel.de