Deutsche Eishockeytalente schaffen den Klassenerhalt

Viel spannender geht es kaum: Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden den Klassenerhalt in der Relegation geschafft. Gegen Norwegen führte Deutschland bereits mit 4:2, musste aber noch in die Verlängerung. Dort gab es den Treffer von Moritz Elias und anschließend ganz viel Jubel. Mittendrin drei Spieler der Ravensburg Towerstars.

Als der Towerstars-Verteidiger Niklas Hübner in der 51. Minute die deutschen Talente mit seinem zweiten WM-Tor mit 4:2 in Führung geschossen hatte, sah es sehr gut aus. „Bei einer erfahrenen Mannschaft sollte das eigentlich reichen“, meinte Bundestrainer Tobias Abstreiter am Mikrofon des „Eishockey-Magazins“. Dass seine Mannschaft in der 55. und 57. Minute doch noch den Ausgleich hinnehmen musste, sei „der Unerfahrenheit geschuldet“, sagte der Bundestrainer. Nach knapp einer Minute in der Verlängerung nahm sich Moritz Elias von den Augsburger Panthern ein Herz, kreiselte durch das norwegische Drittel und versenkte die Scheibe oben links zum erlösenden Sieg.

Auch Stürmer Ralf Rollinger und Goalie Nico Pertuch von den Towerstars standen im Kader, dazu der gebürtige Weingartener und ehemalige Ravensburger Jugendspieler Julian Lutz. „Wir sind wahnsinnig glücklich“, sagte Abstreiter. „Wir haben gezeigt, dass wir gegen Topmannschaften mithalten können.“