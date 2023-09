Der Zehntscheuer–Jubiläumsherbst beginnt

Wenn die Zehntscheuer am Dienstag, 19. September, in die neue Spielzeit startet, beginnt im Ravensburger Kulturzentrum eine besondere Saison. Gefeiert wird im Herbst das 40. Jubiläum als Veranstaltungsstätte. Seit November 1983 findet im historischen Stadel ununterbrochen Kultur statt.

Los geht es mit dem Preda–Theater und dem Musical–Drama „Once we had a Dream“ zur Lebenssituation philippinischer Jugendlicher, präsentiert von der Weltpartner–Fairhandelsgenossenschaft. Gemeinsam mit Jazztime wird das Konzert des aserbaidschanischen Jazzpianisten Isfar Sarabski und Band am Freitag, 22. September, organisiert. Breabach aus Schottland zählen zu den besonders einfallsreichen Folkbands der dortigen Szene. Das Quintett aus Glasgow wird am Mittwoch, 27. September, für einen satten Sound sorgen. Bereits ausverkauft ist das Halbfinale der Poetry Slam Meisterschaft Baden–Württemberg.

Auf Einladung des Popbüros Bodensee/Oberschwaben spielen mit Sinnflut und Jorgos am Samstag, 30. September, zwei Bands der Region. Im Rahmen der „Wochen internationaler Nachbarschaft“ liest Pierrot Raschdorff aus seinem Buch „Schwarz.Rot.Wir“ (5. Oktober), ehe einen Tag später das furiose Weltmusikensemble Violons Barbares eine unwiderstehliche Melange aus Balkanklängen, mongolischem Kehlkopfgesang und treibender Perkussion darbietet. „Spacepop from Dahanna“ nennt die Tübinger Band Hasa ihr humorvolles Programm und erhielt dafür den Kleinkunstpreis Baden–Württemberg 2022 (7. Oktober). Getanzt wird unter dem Motto „Let's dance“ am Dienstag, 10. Oktober, (auch am Dienstag, 7. November), DJ Olly legt auf. Das Quartett Leléka spielt ukrainische Volksmusik in Jazzarrangements am Donnerstag, 12. Oktober. Die Hamburger Soulpop–Sängerin Miu kommt samt Band und ihrem Modern Retro Soul in die Scheuer (Freitag, 13. Oktober). Tags darauf treffen bei El Flecha Negra südamerikanische Roots auf karibische Leichtigkeit.

Das eigentliche Jubiläumsprogramm startet am Mittwoch, 18. Oktober: den Auftakt machen Andreas Schaerer & Hildegard lernt fliegen mit außergewöhnlich einfallsreichem Vokal–Jazz. Peter Pux, Ravensburgs Pop–Größe, spielt seine Songs samt Band am Donnerstag, 19. Oktober. Einen Tag später kommt das Traumpaar der dänischen Folkszene: Helene Blum und Harald Haugaard werden mit Band ihr Publikum erneut verzaubern. Und am Samstag, 21. Oktober, kann endlich wieder der Zehntscheuer–Jahrespreis, das „Ravensburger Kupferle“, verliehen werden. Preisträger in diesem Jahr sind Attwenger und Johnny & the Yooahoos.

Mit einem Konzert der Frank Zappa–Revivalband Frank Out! samt Napoleon Murphy Brock (Freitag, 27. Oktober) sowie dem Pianojazz vom Pablo Held Trio (Samstag, 28. Oktober) wird der Zehntscheuer–Oktober komplett.

Der November bietet das irische Folk–Weltorchester No Crows am 3. des Monats, einen Tag vor den Rhythm’n’Blues–Dauerbrennern Supercharge. Im Rahmen des Ravensburger Kinderherbst gibt es ein Familienkonzert mit der Bam Bam Band am Sonntag, 5. November. Zwei Konzerte im Rahmen des Trans 4 Jazzfestivals folgen am 9. und 11. November. Das Kulturamt präsentiert das Trio Popp.Roß.Dohrmann mit gezupfter Kammermusik (Donnerstag, 16. November), Raphael Wressnig & the Soul Gift Band bieten satten Vintage Hammondsoul (Freitag, 17. November) und Birkin Tree mit Becky ni Eallaithe irischen Folk und Tanz (Samstag, 18. November). Am Donnerstag, 23. November, schildert der Ravensburger Diakon Michael Wielath seine „Eindrücke aus der Subsahara“. Ein weiterer Song Slam mit LiedermacherInnen aus der Region (Freitag, 24. November) sowie das Konzert der rockenden Ausnahmegitarristin Yasi Hofer runden den Jubiläumsherbst der Zehntscheuer ab.

Vorverkauf