Der Zauberer von Oz im Konzerthaus

Das Landestheater Tübingen (LTT) gastiert am Sonntag, 10. Dezember, um 15 Uhr ist dem Familienstück „Der Zauberer von Oz“ (Foto: Tobias Metz/LTT) zu Gast im Konzerthaus Ravensburg. Die Geschichte basiert auf dem Kinderbuch von Lyman Frank Baum über Dororthy, deren Welt mächtig durcheinander gewirbelt wird. In einer bunten Pop-Up Bühne inszeniert das LTT fantastische Kämpfe gegen die West-Hexe und musikalische Höhepunkte der Gefährten, die in ihrem Abenteuer über sich hinauswachsen. Das Stück ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Es werden spezielle Familienkarten angeboten. Diese gelten ab vier Personen und sind im Theater Ravensburg oder in der Tourist Information Ravensburg erhältlich.