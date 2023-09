Der U20 des EV Ravensburg reicht eine gute Leistung nicht

Die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg haben in der Deutschen Nachwuchsliga gegen den Deggendorfer SC zwar gut mitgehalten, aber in zwei Spielen keinen Punkt geholt. Die U20 des EVR ist damit nach sechs Spielen mit drei Siegen in die zweite Tabellenhälfte abgerutscht. Einen Kantersieg feierte die Ravensburger U17.

DNL III, Qualifikationsgruppe 3

Im ersten Spiel brachte Maxim Kessler den EV Ravensburg in der zehnten Minute in Führung. Es sollte allerdings der einzige Ravensburger Treffer bleiben. In der Schlussminute des ersten Drittels nutzte Deggendorf das erste Überzahlspiel zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt waren gerade 15 Sekunden gespielt, als ein Deggendorfer Schuss genau in den Torwinkel krachte. Im Schlussabschnitt sahen die Besucher von beiden Seiten ein rasantes Spiel, in dem es rauf und runter ging. Der EVR hatte mehrfach den Ausgleich auf dem Schläger, doch das glücklichere Team war Deggendorf mit dem 3:1 in der 47. Minute. In der 56. Minute fiel die endgültige Entscheidung. Der EVR spielte in Überzahl, doch ein missglücktes Abspiel landete auf dem Schläger eines Deggendorfers, der freie Bahn zum 4:1 hatte.

In der zweiten Begegnung legte Deggendorf in der vierten Minute vor. Ravensburg glich dieses Mal in der Schlussminute des Anfangsdrittels durch Alexander Nidens aus. Durch einen Deggendorfer Treffer in der 35. Minute stand es nach dem Mitteldrittel wie am Vortag 1:2. Und wieder war es die 47. Minute, in der die Gäste erhöhten. Die Spannung war mit dem 4:1 nur zwölf Sekunden später raus. Das 1:5 in der 57. Minute war der Schlusspunkt eines Wochenendes, an dem die EVR-Junioren nicht enttäuscht haben, sich aber einem stärkeren Gegner beugen mussten.

U17, Bayernliga: EV Ravensburg ‐ ECDC Memmingen 19:1

Das Spiel war einseitig, die Gäste hatten nie eine Chance und erzielten ihren einzigen Treffer in doppelter Überzahl. Tore EVR: Lars Schulz (7), Ilja Katjuschenko (3), Yaroslav Raivakhovskyi (3), David Kutscher, Moritz Schreier, Martin Freling, Maxim Kinast, Maksym Filonich.

U15, Bayernliga: Augsburger EV ‐ EV Ravensburg 15:0.

Die Augsburger ließen in ihrem Auftaktspiel nichts anbrennen.

U13, Bayernliga: ESV Kaufbeuren ‐ EV Ravensburg 6:0

Kaufbeuren führte durch Treffer in der vierten, sechsten und siebten Minute schnell mit 3:0. Danach nutzten die Allgäuer drei Überzahlsituationen zu weiteren Toren (26., 35., 57.).