Wie ein typischer Holzfäller sieht sie auf den ersten Blick nicht aus, die 35–jährige Nadine Münzenmaier. Aber der Schein trügt. Sie gehört in Deutschland zu den besten Sportholzfällerinnen. Bei Meisterschaften stand sie oft auf Platz zwei auf dem Treppchen. Wie die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) mitteilt, wird man die Landwirtin in den kommenden Wochen häufig sehen in Oberschwaben: Sie ist eines der drei Gesichter der diesjährigen Oberschwabenschau und wird viele hundert Mal von Plakaten lächeln.

Ist Holzfällen denn ein Sport? Und wie! Ein Sport, der sich laut Pressemitteilung langsam herumspricht und für viele als kultverdächtig gilt. International gibt es Wettkämpfe in Timbersports. Der Kettensägen–Hersteller Stihl hat sich diesen Begriff weltweit schützen lassen und fördert die Trainingscamps und Wettkämpfe.

Training und Hofarbeit

Nadine Münzenmaier, 35–jährige Landwirtin, ist seit 2017 dabei. Fünf Mal pro Woche trainiert sie vor den großen Wettkämpfen, jeweils mindestens zwei Stunden. Gar nicht so einfach, dieses Pensum mit der Arbeit auf dem Hof zu vereinbaren, den sie gemeinsam mit ihren Eltern in Neuffen (Kreis Esslingen) betreibt. „Entspannung fällt meistens aus“, wird sie zitiert. Und nennt es den ewigen „Spagat zwischen Axt und Acker“.

In drei Disziplinen muss sich Nadine Münzenmaier beweisen, jede hat ein anderes Sportgerät aus dem Repertoire der Waldarbeit. Erstens: die Zugsäge. Mit einer zwei Meter langen „Single Buck“ muss man eine Scheibe von einem Baumstamm abschneiden. Pappelholz ist es im Wettkampf und hat dann auch exakt 40 Zentimeter Durchmesser. Im Training nimmt Nadine Münzenmaier es damit nicht so genau, mal dicker, mal dünner. Und auch keine Pappel, sondern Erle oder Linde, die sind recht ähnlich, und man bekommt sie leichter. Gutes Brennholz ist das alles nicht.

Am liebsten mit der Axt

Zweites Sportgerät, und das, das Nadine Münzenmaier am liebsten ist — eine Axt. „Underhand Chop“ heißt die Disziplin, bei der sie auf einem liegenden Stamm steht und den Stamm direkt unter ihren Füßen durchtrennt mit gezielten Schlägen von links und rechts. Geht ins Kreuz, ja, aber eigentlich geht es ihrem Rücken in Trainingsphasen und mit viel Muskulatur besser als ohne, sagt sie.

Bei der dritten Disziplin wird dann die Kettensäge geschwungen, eine ziemlich große, PS–starke sogar. Zwei Scheiben müssen runter von einem liegenden Baumstamm, zuerst zieht man die Säge von oben nach unten durch und dann von unten nach oben. Die Herausforderung: Beide Scheiben müssen innerhalb eines nur zehn Zentimeter breiten Abschnitts liegen. Mit Ruhe und Konzentration ist das kein Problem, aber im Wettkampf, mit Stress, wenn die Uhr läuft, verreißt man schon mal eine Bewegung.

Erstaunte Blicke auf Partys

Am Anfang war Nadine Münzenmaier mit ihrem neuen Sport der „bunte Hund“, erzählt sie. Im Ort wurde sie ständig darauf angesprochen. Auf Partys erntete sie erstaunte Blicke. „Das hätten wir nicht gedacht, dass bei dir so viel Kraft dahinter ist“, höre sie oft. Aber Zupacken war sie immer gewohnt. Mit Landwirtschaft aufgewachsen, die duale Ausbildung absolviert, später die Technikerin gemacht, eigentlich in Vollzeit, aber der Hof wartete daheim immer schon. Nur mit der Motorsäge hatte sie es eigentlich nie. Das Gerät war zwar Teil ihrer Berufsausbildung, aber wenn daheim am Hof mal was zu sägen war, war sie immer froh, wenn jemand anderes das erledigt hat.

Bis… ja, bis die Macher der Oberschwabenschau Nadine Münzenmaier 2012 eingeladen hatten, vor einer Kamera zu stehen. Sie gehörte zu denen, die für den „Bäuerinnenkalender 2013“ posierten. Einer der Sponsoren des Kalenders war damals Logosol, ein schwedisches Unternehmen, das kleine Sägewerke und andere Gerätschaften rund um die Holzverarbeitung vertreibt. Die Deutschland–Zentrale ist in Bad Saulgau, das Unternehmen gehört zu den Stamm–Ausstellern der Oberschwabenschau. Über diese Verbindung kam Nadine Münzenmaier zum ersten Mal auf die Oberschwabenschau — und dank Logosol sah sie auch ihre erste Timbersports–Vorführung.

Schnell einen Namen in der Szene gemacht

Aktiv wurde sie erst einige Jahre später. Damals war sie aktive Reiterin, aber als ihr Pferd starb, wollte sie kein neues Pferd, sondern lieber was ganz anderes machen. Nach einem Probe–Trainingscamp gab sie Gas. Und hat sich in der überschaubaren Frauen–Timbersport–Szene in Deutschland schnell einen Namen gemacht. 2019 hielt sie sogar einen Weltrekord mit der Motorsäge, nur leider nicht sehr lang, seufzt sie.

Das vergangene Jahr sei hart gewesen. Erst starb ihr Trainer und Mentor, Europas bester Sportholzfäller. Seither trainiert sie allein, zeichnet alles auf Video auf, analysiert selbst und bittet online Kollegen um Feedback. Das geht — aber er fehlt ihr sehr. Außerdem habe sie nach einer Corona–Infektion viele Monate gebraucht, bis ihre Atmung wieder wie früher war, erst im Juni konnte sie voll ins Training einsteigen. Bei den Meisterschaften jetzt im Herbst ist sie aber wieder dabei. Es soll auch nicht auf ewig Platz zwei sein: Den ersten würde sie schon auch nehmen.

Die Oberschwabenschau lässt sie nie ausfallen

Im Herbst fährt sie wieder nach Ravensburg: Die Oberschwabenschau lässt sie nie ausfallen, sie mag diese Messe einfach, „familiäre Stimmung und alles mit viel Herzblut“, sagt sie. Immer trifft sie jemanden, Ausbildungskollegen von früher, Leute aus dem Nachbarort. Und wer weiß, vielleicht schwingt sie auch ein bisschen die Kettensäge.