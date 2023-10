Der Ravensburger Kinderherbst beginnt

Langeweile in den Herbstferien? Fehlanzeige in Ravensburg! Von Samstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 5. November, wird eine Woche voller Kultur für Kinder angeboten. Unter der Organisation des Kulturamts und durch den Zusammenschluss von Kulturveranstaltern aus Ravensburg wird Kindern ab drei Jahren ein abwechslungsreiches Kulturprogramm in den Herbstferien geboten. Einige Veranstaltungen sind bereits ausgebucht, doch für viele Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze.

Zum Mitmachen lädt unter anderem die Aufführung „Kasper und der Nebelgeist“ in Ottokar's Puppentheater ein. Ebenso lohnenswert zu besuchen ist das Stück „Der Räuber Hotzenplotz“ nach Ottfried Preußler, welches das Figurentheater inszeniert. Für diejenigen, die sich schon immer einmal wie die Ritter im Mittelalter fühlen und die Stadt verteidigen wollten, ist die Kinderstadtführung „Geheimnisvolle Türme“ durch Ravensburg genau das Richtige. Hier begibt man sich mit Schwert und Rüstung auf einen Kontrollgang entlang der alten Stadtmauer. Im Theater Ravensburg sind die Bühnenstücke „Die Wanze“, „Robinson & Crueso“ und „Sind wir Freunde?“ zu sehen. Natürlich gibt es auch wieder Angebote für diejenigen, die lieber auf, anstatt hinter der Bühne stehen: der Moskito-Zirkuskurs und der Theaterworkshop im Theater Ravensburg.

