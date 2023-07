Landrat Sievers hat recht, wenn er sagt, dass man ein Krankenhaus mit der lukrativen Endoprothetik nicht mit einer geldfressenden Kinderklinik vergleichen kann. Aber wenn er die entsprechenden Zahlen deshalb zurückhalten will, wird klar, wie wenig Denkvermögen der Landrat — und eine Mehrheit des Kreistags von der CDU bis zu den Grünen — „ihren“ Bürgern zutraut.

Mandatsträger schaffen mit Geheimniskrämerei Misstrauen

Folgt man dieser Logik der Mandatsträger, muss man die Menschen vor zu vielen Informationen schützen, weil sie diese eh nicht verstehen oder falsch interpretieren. In einer Zeit, in der ein beachtlicher Teil der Bevölkerung dem Staat im Allgemeinen Misstraut, ist so ein Vorgehen fatal.

Zahlen werden wohl weiterhin erfasst

Der Plan, die Zahlen in Zukunft nicht mehr zu veröffentlichen, ja gar nicht mehr zu erfassen, könnte jedenfalls an anderen Gründen scheitern. Die Lauterbachsche Krankenhausreform sieht vor, dass die einzelnen Kliniken auf verschiedenen Levels stehen und dementsprechend finanziert werden. Dann braucht es genaue Zahlen für jedes Haus. Und die Steuer– und Beitragszahler sollten sie erfahren.