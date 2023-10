Der Konzert-Chor Ravensburg spielt Musik zeitgenössischer Komponisten

Wer „Herbstmilch“, „Schlafes Bruder“ oder „Schwabenkinder“ gesehen hat, kennt auch Enjott Schneider ‐ zumindest indirekt. Der Komponist hat die mitreißende Musik zu den Kinofilmen geschrieben. Und er beschäftigte sich intensiv mit Augustinus, der von 354 bis 430 nach Christus lebte. Die persönliche Nähe, die er zu dem alten Kirchenvater empfindet, und die lebensnahen Gedanken, die er in seinem Oratorium verarbeitete, vermittelte der 73-Jährige dem Konzert-Chor Ravensburg bei einem Probenwochenende Anfang Oktober persönlich.

Enjott Schneider lehrte lange Jahre an der Münchener Hochschule für Musik und Theater. Am Sonntag, 22. Oktober, kommt er erneut nach Ravensburg, wenn die etwa 40 Sängerinnen und Sänger, drei Solisten und ein Projektorchester seinen „Augustinus“ zusammen mit einer von Chorleiter Hans Georg Hinderberger komponierten Messe aufführen. Das Konzert mit dem Titel „Unruhig ist unser Herz“ beginnt um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg. Beide Werke, so unterschiedlich sie sind, zeichnet eine zeitgemäße Tonsprache aus, die zu Herzen geht und berührt ‐ gerade auch in diesen turbulenten Zeiten.

Karten für das Konzert „Unruhig ist unser Herz“ mit freier Platzwahl gibt es zu 20 Euro, ermäßigt 12 Euro, an der Abendkasse. Eine Vorreservierung ist bis 20. Oktober unter www.konzertchor-ravensburg.de möglich, wo auch weitere Informationen zu finden sind.