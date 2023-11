Der FV Ravensburg steht vor dem nächsten Kellerduell

Ein ganz kleines bisschen durften die Fußballer des FV Ravensburg nach dem 5:1-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen den Aufsteiger FC Denzlingen durchatmen. Die lange Phase ohne Sieg wurde beendet, in der Oberliga kletterte der FV auf Rang 13. Zum Abschluss der Hinrunde steht am Samstag (14.30 Uhr) aber gleich das nächste Kellerduell an: Ravensburg fährt zum direkten Verfolger FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Wilde Duelle zuletzt gegen Bietigheim-Bissingen

In den vergangenen zwei Partien der Ravensburger beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen fielen 13 Tore ‐ in der Rückrunde der vergangenen Saison holte der FV nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3, in der Rückrunde der Saison 2021/22 gab es einen 4:3-Auswärtssieg der Oberschwaben. Ob Spektakel oder nüchterner 1:0-Sieg ‐ für die Ravensburger ist auch an diesem Samstag ein Sieg das Wichtigste. „Jetzt wollen wir auswärts nachlegen“, sagte FV-Trainer Michael Schilling nach dem 5:1-Erfolg gegen Denzlingen. „Der Druck ist immer noch da, denn vor dem Spiel war nicht alles schlecht, jetzt ist auch nicht alles gut.“

So taten sich die Ravensburger in der Anfangsphase extrem schwer, zudem hatten sie nach dem Seitenwechsel 20 Minuten, in denen sie zu weit weg von den Gegenspielern waren. Dennoch: Wer fünf Tore schießt und nur eins zulässt, der muss auch Einiges richtig gemacht haben. Neben dem vierfachen Torschützen Daniel Schachtschneider war auch Timo Senn sehr auffällig. Der 24-Jährige kam vor der Saison vom Landesligisten Spvgg F.A.L. nach Ravensburg. „Er bringt gute fußballerische Qualitäten mit“, sagt Schilling. „Er kam aus der Landesliga, das Tempo in der Oberliga ist höher. Da musste er sich erst reinfinden.“

Jonas Schuler hat die Leidenszeit hinter sich

Zuletzt hat Senn aber seinen Platz in der Mannschaft gefunden ‐ gegen Denzlingen hätte er sich für seinen couragierten Auftritt im linken Mittelfeld beinahe mit dem ersten Tor belohnt. Doch sein Distanzschuss klatschte an den Pfosten. Dazu holte Senn mit einem klasse Antritt den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 heraus. „Auch wenn er anfangs nicht viel gespielt hat, ist er ruhig geblieben“, lobt Schilling. „Er ist auf einem sehr guten Weg.“

Seine ersten paar Oberligaminuten dieser Saison hat am vergangenen Samstag Jonas Schuler bekommen. Der Linksverteidiger hat eine lange Verletzungszeit hinter sich, hat zuletzt in der Ravensburger U23 Spielpraxis gesammelt und kam gegen Denzlingen in der Schlussphase aufs Feld. „Die paar Minuten hatte er sich verdient“, meint der FV-Trainer. „Sein Körper hält, dazu hat er Stabilität reingebracht.“

Schilling hat personell also wieder mehr Alternativen als noch vor wenigen Wochen. Auch Burhan Soyudogru kam wieder auf einen Kurzeinsatz, Felix Schäch hielt rund 70 Minuten durch. Neben diesen positiven Nachrichten tat natürlich der erste Sieg seit dem 16. September immens gut. „Das mussten wir einfach hinkriegen“, sagte Schachtschneider über den 5:1-Erfolg. Genauso wichtig wäre allerdings, am Samstag direkt drei Punkte draufzupacken. Es muss ja nicht immer gleich ein Spektakel wie zuletzt in Bissingen sein.