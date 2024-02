„Der FV Ravensburg muss die Klasse halten“

Die sportlichen Zeiten beim FV Ravensburg waren ohne Frage schon einmal erfolgreicher als in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Oberliga. „Die Tabelle lügt nicht“, gibt Trainer Michael Schilling zu. Und auch wenn der FV natürlich zweigleisig planen muss: Ein Abstieg in die Verbandsliga wäre fatal.

Deshalb müssen Trainer, Spieler und Verantwortliche gemeinsam alles geben und versuchen, den Klassenerhalt noch zu schaffen. Nicht, um Schilling nach dessen Kündigung einen schönen Abschied zu bereiten. Sondern um die Zukunft des Vereins zu sichern. Mit der Lounge an der Tribüne und erst recht mit dem Nachwuchsförderzentrum haben die Ravensburger wichtige Schritte in Sachen Infrastruktur unternommen. Um aber für talentierte Spieler aus der Region - und darüber hinaus - interessant zu bleiben, muss der Verein in der Oberliga bleiben. Die Stimmung im Verein ist naturgemäß derzeit nicht die beste. Aber nun müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen.

[email protected]