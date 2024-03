Auch im dritten Spiel des neuen Jahres ist der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga ungeschlagen geblieben. Aber das 1:1 gegen den SSV Reutlingen ist für den FV eigentlich zu wenig gewesen. Nach vorne ging beim FV am Samstagnachmittag auf schlechten Platzverhältnissen allerdings nicht viel. Mit einem Treffer im zweiten Versuch vom Elfmeterpunkt sicherte Ivo Colic dem FV aber immerhin wenigstens einen Punkt.

Kuriose Szenen vor dem Ausgleich

Es waren kuriose Szene ab der 71. Minute: Im Reutlinger Strafraum wurde der eingewechselte Tim Lauenroth hinten am Fuß getroffen. Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Marcel Lalka war hart, aber den Strafstoß konnte man geben. Ivo Colic nahm sich den Ball, scheiterte aber an Torwart Enrico Piu, den Nachschuss setzte Timo Senn in die Maschen. Doch da hatte Lalka schon wieder abgepfiffen, der Linienrichter an der Grundlinie hatte seine Fahne gehoben. Nach kurzen Diskussionen zeigte Lalka an, dass der Elfmeter wiederholt wird, weil sich Piu zu früh von der Linie gelöst hatte.

Es war klar, dass ich wieder antrete und treffe. Ivo Colic zeigt Selbstbewusstsein

Bevor Colic zum zweiten Mal antreten konnte, lief Lalka aber zuerst noch zur Mittellinie und seinem zweiten Assistenten. Die Entscheidung blieb aber bestehen. „Es ist mein Job, Verantwortung zu übernehmen“, meinte der Torschütze später. „Es war klar, dass ich wieder antrete und treffe.“ Das tat Colic - er setzte den Ball links unten ins Tor. „Es war ein sehr reifer Auftritt von uns, das war auch schon mal anders“, meinte Ravensburgs Regisseur. „Der Punkt ist zwar eigentlich zu wenig, aber es ist okay, wir bleiben ungeschlagen.“

Reutlingens Trainer hadert mit den Platzverhältnissen

Ähnlich sah es FV-Trainer Michael Schilling: „Wir haben einen Punkt geholt, der Abstiegskampf geht weiter“, sagte der Schweizer. „Aber meine Mannschaft hat den Kampf angenommen auf schwer zu bespielendem Rasen.“

Dass der Platz so mies ist, hätte ich nicht gedacht. Reutlingens Trainer Philipp Reitter

In der Tat war das Geläuf in der cteam-Arena alles andere als optimal. Am Samstagmorgen wurde der Rasen aber noch mal gewalzt - so konnte das Sicherheitsspiel ausgetragen werden. „Wir wussten, dass es für uns eine Herausforderung werden würde“, sagte Reutlingens Trainer Philipp Reitter. „Aber dass der Platz so mies ist, hätte ich nicht gedacht.“

Der Ball hoppelte doch sehr, die beiden Torhüter bekamen kaum Bälle auf ihr Tor. Die Flanken, die von den Ravensburgern in den Strafraum geschlagen wurden, gingen oft an allen vorbei - oder die Angriffe wurden schon in der Entstehung von Reutlingen unterbunden. Doch auch FV-Torwart Ramon Castellucci musste in der ersten Halbzeit quasi nicht eingreifen.

Das Gegentor fällt viel zu leicht

In der Pause nahmen sich die Ravensburger einiges vor - stattdessen gab es aber wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff das 0:1. „Das Gegentor ärgert mich extrem, so schnell nach unserem Anspiel dürfen wir das nicht bekommen.“ Luca Plattenhardt durfte auf der linken Seite den Ball quasi unbedrängt in den Strafraum bringen, beim Querpass auf Ole Deininger war Felix Schäch dazwischen und spitzelte den Ball über die eigene Linie.

Der FV riss sich nach diesem unnötigen Gegentor zusammen, brachte aber weiter keinen Ball aufs Tor. Bis zur 71. Minute und den kuriosen Elfmeterszenen. Kurz darauf konterte Reutlingen, mit etwas Glück und vereinten Kräften bereinigte Ravensburg aber die Situation. Danach hatte der FV etwas mehr Spielkontrolle, in Philipp Kirsamer kam für den defensiven Gabriel Galinec noch mehr Offensive aufs Feld. Die beste Chance für die Gastgeber hatte Colic mit einem Distanzschuss - den Piu allerdings stark parierte. Auf der Gegenseite musste Castellucci auch noch einmal eingreifen, er rettete nach einem Fehler von Marek Bleise aber den Punkt gegen Florian Krajinovic.

Der FC Denzlingen überholte durch seinen Sieg gegen den ATSV Mutschelbach sowohl Reutlingen als auch Ravensburg. „Die neun Unentschieden sind zu viel, wir brauchen Siege, um unten rauszukommen“, sagte Schilling. Colic ist sich aber sicher: „Wir schlagen nächste Woche Offenburg und schaffen den Klassenerhalt.“

Fußball-Oberliga, 22. Spieltag:

FV Ravensburg - SSV Reutlingen 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Felix Schäch (46., Eigentor), 1:1 Ivo Colic (74., Foulelfmeter) - Schiedsrichter: Marcel Lalka - Zuschauer: 600 - Besonderes Vorkommnis: Colic verschießt Foulelfmeter (72.), Elfmeter wird aber wiederholt, weil Torwart Piu zu früh die Linie verlassen hatte - FV: Castellucci - Zimmermann, Geiselhart, Fippl - Galinec (78. Kirsamer), Schmidtke, Bleise - P. Strauß (58. Lauenroth), Colic, Schäch (63. Senn) - Schachtschneider.