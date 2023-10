Der FV Ravensburg holt einen Punkt und hat neue Sorgen

Der FV Ravensburg hat sich in der Fußball-Oberliga gegen den Tabellendritten FSV Hollenbach beim 1:1 (1:0) immerhin einen Punkt erkämpft. Positiv war das sehr gelungene Saisondebüt von FV-Torwart Daniel Geiselhart. Ravensburgs Trainer Michael Schilling, der die Gelb-Rote Karte sah, regte eines allerdings gewaltig auf.

Es lief die 65. Minute, als Thomas Zimmermann im Ravensburger Strafraum zu Boden ging und signalisierte: Es geht nicht mehr. Mit Schmerzen im rechten Oberschenkel musste der FV-Allrounder den Platz verlassen. „Wir haben schon acht Verletzte, jetzt kam ein weiterer dazu“, sagte Schilling. „Irgendwann ist genug, irgendwann muss ich meine Spieler schützen, bei denen sichtlich die Kraft raus war.“ Die vielen englischen Wochen sind beim FV nicht spurlos vorübergegangen. „Das ist schon fast Wettbewerbsverzerrung“, meinte Schilling.

Unmut über die Schiedsrichterleistung

Was den Schweizer Trainer in der cteam-Arena noch störte, war die Schiedsrichterleistung. Eigentlich wolle er darüber nichts sagen, meinte Schilling zunächst noch. Dann brach es aber doch ein bisschen aus ihm raus. „Ich fand die Art und Weise des Schiedsrichters und vor allem des Linienrichters nicht gut.“ In der 36. Minute hatte Schilling die Gelbe Karte gesehen, weil er sich nach einem nicht gepfiffenen, aber klaren Foul an Ivo Colic beschwert hatte. In der 83. Minute schimpfte der Schweizer erneut lautstark mit Schiedsrichter Timon Ulrich, der ihm dafür die Gelb-Rote Karte zeigte. „Das darf mir nicht passieren“, zeigte sich Schilling einsichtig. „Aber das war einfach nicht gut von ihnen.“ Hollenbachs Trainer Martin Lanig sprang seinem Kollegen bei: „Fehlentscheidungen dürfen sein, aber das Miteinander könnte manchmal anders sein.“

Da ging es fast ein wenig unter, dass es auch eine sehr positive Geschichte gab: die von Daniel Geiselhart. Der junge Torwart des FV hatte sich in der vergangenen Saison schwer am Ellenbogen verletzt, machte in der Vorbereitung auf diese Saison einige Spiele für die erste Mannschaft, wurde dann aber zunächst in die U23 geschickt. Da Haris Mesic (Gehirnerschütterung) verletzt ist und Christian Steinlechner zuletzt patzte (Schilling: „Wir müssen ihn ein bisschen schützen“), durfte Daniel Geiselhart gegen Hollenbach ran.

Viel Lob für ein starkes Spiel des Schlussmanns

Ravensburgs Schlussmann machte ein tolles Spiel, strahlte viel Ruhe aus und bekam am Ende Lob von vielen Seiten. „Ich bin zufrieden mit mir und froh, dass ich der Mannschaft so helfen konnte“, sagte Geiselhart. „Ich weiß meine Situation einzuschätzen und weiß, dass Harry (Mesic, Anm. der Red.) nächste Woche zurückkommt. Aber es ist klar, dass ich nicht auf Dauer die Nummer 3 sein möchte.“ Mit Spielen wie gegen Hollenbach ist der 21-Jährige auf dem richtigen Weg. „Er hat es sehr gut gemacht“, lobte Schilling.

Die Partie gegen den Tabellendritten hatte aber noch mehr zu bieten. Daniel Schachtschneider schaffte es, nach einem fatalen Patzer des FSV-Torwarts Philipp Hörner aus zehn Metern das leere Tor zu verfehlen. Knapp zehn Minuten später brachte Schachtschneider die Ravensburger aber doch in Führung (19.). Ende der ersten Halbzeit und in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit stand dann FV-Torwart Geiselhart mehrfach im Fokus und wehrte alle Bälle ab. Die Ravensburger ließen sich etwas zu tief fallen, der eingewechselte Rico Hofmann machte in der 82. Minute mit seinem ersten Ballkontakt das 1:1. „Wer so lange führt, möchte alle drei Punkte behalten“, sagte Geiselhart. „Aber in unserer momentanen Phase nehmen wir einen Punkt gegen den Tabellendritten gerne mit.“

Schilling hofft derweil, dass sich vor dem Spiel am kommenden Samstag in Oberachern die personelle Lage wieder entspannt.

Oberliga, 12. Spieltag

FV Ravensburg ‐ FSV Hollenbach 1:1 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Daniel Schachtschneider (20.), 1:1 Rico Hoffmann (82.) ‐ Schiedsrichter: Timon Ulrich ‐ Zuschauer: 350 ‐ Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für FV-Trainer Michael Schilling (83., Meckern) ‐ FV: D. Geiselhart ‐ Bleise, M. Geiselhart, Fippl, Zimmermann (65. Ceko) ‐ Schmidtke (82. Galinec), Jeggle ‐ Lauenroth (60. Boneberger), Colic (84. Blaser), Senn (60. Egle) ‐ Schachtschneider.