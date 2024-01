Der EV Ravensburg schafft den nächsten Coup

Mit einem 6:3-Sieg beim EV Pfronten hat der EV Ravensburg in der Eishockey-Landesliga Bayern für eine weitere Überraschung gesorgt. Der EVR behauptet damit Platz sieben vor Ottobrunn und bleibt auf Tuchfühlung zum Sechsten Forst. Bitter waren die verlorenen drei Punkte für die Pfrontener, die noch um Platz vier und damit das Play-off-Heimrecht kämpfen.

EVR-Trainer Pyry Eskola konnte wieder auf drei volle Reihen setzen. Kapitän Johann Katjuschenko saß zwar mit im Bus, konnte allerdings nicht spielen. An der Bande erlebte er, wie sein Team eine Unterzahl überstand, um dann in der ersten Überzahl die Führung durch Christopher Repka (15.) zu erzielen. Steffen Kirsch erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Eine Überzahl nutzten die Gastgeber zum Anschlusstreffer (38.) durch die Paradereihe mit Jakub Bernad als Torschütze und Filip Matejika als Vorbereiter.

Eine Strafzeit spielt dem EVR in die Karten

Im Schlussdrittel jubelte nach 25 Sekunden Sven Schulz über seinen Treffer zum 3:1. Bernad brachte Pfronten wieder heran (46.). Die Antwort gab drei Minuten später mit einem Alleingang Schulz mit seinem zweiten Treffer. Noch einmal hielt Bernad für Pfronten das Spiel offen (54.). Die Gastgeber leisteten sich jedoch kurz danach eine Strafzeit und nahmen damit selbst den Druck aus dem Spiel. Verteidiger Robin Urbaniak gelang das vorentscheidende 5:3, Schulz machte in der Schlussminute den Deckel drauf.

Strafen: Pfronten 15 Minuten + 20, Ravensburg 17 Minuten + 20 + 10.