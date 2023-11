Der EV Ravensburg lässt zu leichte Gegentore zu

Neues Spiel, altes Leid: Erneut hat der EV Ravensburg gegen ein Spitzenteam der Eishockey-Landesliga Bayern sehr gut mitgehalten, doch einmal mehr gab die höhere Effizienz des Gegners den Ausschlag. Mit 2:5 hat der EVR gegen den Tabellenführer Reichersbeuren verloren, wobei unglückliche Tore unmittelbar vor der zweiten Drittelpause und anschließend zum 2:4 spielentscheidend waren.

Reichersbeuren trat gegen die wieder mit vier kompletten Reihen spielenden Ravensburger wie erwartet auf: kompakt, körperbetont und dennoch äußerst fair. Die Anfangsminuten gehörten laut Mitteilung den Gästen. Die erste von nur zwei Strafzeiten gegen Reichersbeuren brachte für den EVR Entlastung, aber keine Chancen. Kurz nachdem die Gäste wieder vollzählig waren, fiel das 1:0. Kilian Heiß hatte freie Schussbahn, der erneut hervorragend haltende EVR-Goalie Timo Röder hatte keine Chance.

Gleich zwei Heimspiele am kommenden Wochenende

Den Reichersbeurern drohte erstmals in der 13. Minute ernsthafte Gefahr. Alex Katjuschenko hatte das freie Toreck vor sich, doch der Winkel war zu spitz. In der 16. Minute musste sich Goalie Kilian Haltmair doch geschlagen geben. Verteidiger Robin Urbaniak zog mangels Anspielstation von der Grundlinie selbst vors Tor und verwandelte aus kurzer Distanz. Der EVR kassierte im ganzen Spiel nur drei Strafzeiten und beherzigte damit die Vorgabe des Trainers. Doch gleich die erste Strafzeit hatte mit dem 2:1 für die Gäste in der 22. Minute Folgen. Ravensburg hielt nun stärker als im ersten Abschnitt dagegen. Verdienter Lohn war das 2:2 durch Fabian Herzog (33.). Nun war der EVR am Drücker, die Führung lag mehrmals in der Luft. Doch Mathias Nachtmann traf hechtend zum 3:2 für Reichersbeuren.

Endgültig auf die Verliererstraße geriet der EVR in der 44. Minute. Hölzl erlief einen unglücklich gespielten Rückpass der Ravensburger und versenkte den Puck vor Röder zum 4:2. Drei Minuten später verlor ein EVR-Verteidiger in der Rückwärtsbewegung den Schläger. Diesmal hatte Peter Fischer freie Bahn und traf zum 5:2. Zwischenzeitlich hatte Reichersbeuren noch die Latte getroffen.

EVR-Trainer Pyry Eskola blieb nach dem Schlusspfiff nur die Erkenntnis, dass sich sein Team trotz eines erneut engagierten Auftritts einmal mehr selbst geschlagen hatte. Am Wochenende haben die Towerstars spielfrei und der EV Ravensburg bestreitet zwei Heimspiele. Am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) sind Punkte gegen Schlusslicht Ottobrunn Pflicht, am Sonntag (18.30 Uhr) gegen Pfronten mindestens erwünscht.