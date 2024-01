Vor 30 Jahren, am 23. Januar 1994, ist der erste Ravensburger „Tatort“ über die deutschen Fernseher geflimmert. Glaubt man den Quellen, dann sahen sich diesen Film 9,44 Millionen Menschen an. Schwäbische.de betrachtete dieses Machwerk noch einmal. Fazit: ein paar gute Bilder, eine dünne Handlung, eine grauenhafte Musik. Mit einem Wort: Schrott.

Wer sich mit unseren heutigen Kino- und Filmerfahrungen Beiträge aus den 90er-Jahren ansieht, der ist immer wieder überrascht, wie behäbig und langsam es damals zuging. So auch beim „Tatort“ Nummer 286, „Bienzle und das Narrenspiel“, gedreht in Ravensburg 1993 und ein Jahr später ausgestrahlt.

Langweilige und verwirrende Story

Die Handlung ist extrem langweilig und teilweise verwirrend. Wären da nicht der Blick auf den Mehlsack, die Humpisgasse oder das Obertor, man würde als Ravensburger sofort wieder ausschalten.

Zum Inhalt: In der Südwestbank am Marienplatz wird ein Mitarbeiter kurz vor Feierabend ermordet. Der hästragende Täter stiehlt nur wenig Geld, vor allem aber Unterlagen. Gleich wird der gegenüber wohnende Fasnetsmaskenschnitzer Albrecht Behle (Rolle: Robert Atzorn) verhaftet und in U-Haft geschickt. Mit den geklauten Papieren will der Täter einen Ravensburger Unternehmer erpressen, weil der ihn ungerecht behandelte, Geld hinterzog und seine Kohle nach Liechtenstein transferierte. Natürlich bricht Behle dann aus dem Gefängnis aus und nimmt Rache. Solche Ausbrüche aus dem Knast sind ja einfach, zumindest im Fernsehen.

Dialoge in Phantasieschwäbisch

Allein die Handlung ist schon schlicht. Aber es kommt noch mehr. Weil Fasnet ist, springen ständig grölende Narren durchs Bild, ganz ohne Sinn, permanent wird gesoffen oder in Phantasieschwäbisch geredet. Viele Hauptdarsteller versuchen immer wieder ihren ersten Satz im hiesigen Idiom, vergessen das dann aber sogleich und sprechen wieder Deutsch wie in Hannover.

Besonders schlimm ist aber: Es ist fast immer Nacht oder zumindest dunkel in Ravensburg. Das Tageslicht kam in der Provinz offenbar noch nicht an 1994. Zudem werden die Ravensburger in der Summe als ziemliche Bauerndackel dargestellt. Unterlegt wird der Film durch eine überbordend dramatische Musik, die in der Regel nicht zum Inhalt passt, sondern nur Aufregung schaffen soll, wo nichts ist.

Kommissar Ernst Bienzle (Darsteller: Dietz-Werner Steck) aus Stuttgart will eigentlich nur Urlaub in Ravensburg machen und sich mit seiner Freundin den Narrensprung anschauen. Mit der springt er dann auch mal ins Bett; standesgemäß lässt er dabei seinen Hut auf. Oh mein Gott. Den Begriff des „Fremdschämens“ gab es in den 1990er-Jahren offenbar noch nicht.

Krimi gibt es im Internet und bald im TV

90 Minuten lang läuft dieser Schrott von Regisseur Hartmut Griesmayr. Das Drehbuch verbrach Felix Huby. Es gibt den Film auf Youtube. Wer keinen Schmerz kennt, kann ihn sich im Fernsehen anschauen. Der SWR hat eine Wiederholung für den 24. Februar um 22 Uhr angekündigt.

Die Produktion dieses Schwachsinns kostete den GEZ-Zahlern vor 30 Jahren rund eine Million Mark.

„Tatort“ in Ravensburg: Berthold Traub war dabei

120 Mark hat der Komparse Berthold Traub für seine bescheidene Rolle als Polizeifotograf beim Ravensburger „Tatort“ vor 30 Jahren eingeschoben. Der Rechtsanwalt und langjährige Vorsitzende des Vereins der Volkshochschule machte dabei natürlich einen sehr anständigen Job. Er erinnert sich, nicht ohne Ironie, so:

Der Film an sich ist ein Gesamtkunstwerk, wobei die Langeweile dabei noch das geringste Übel ist. Die unfassbare Musik rundet den schrecklichen Gesamteindruck kongenial ab. Dennoch erinnere ich mich gerne an die Dreharbeiten. Berthold Traub

Die sollten um 19 Uhr beginnen, es war dann allerdings 2.30 Uhr, bis es endlich los ging. Davor saß Traub vier Stunden mit einem der Hauptdarsteller, Robert Atzorn, im Wohnwagen und ließ sich von ihm die Welt erklären. Bienzle-Darsteller Dietz-Werner Steck hockte offenbar ebenfalls dabei, sagte aber kein Wort. Berthold Traub sollte ursprünglich einen Polizisten darstellen. Das scheiterte aber, weil er sich weigerte, eine Uniform zu tragen. Immerhin reichte es dann noch für die Komparsenrolle eines Polizeifotografen.