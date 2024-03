Unfassbar: Das Lichterfest toppt alles bisher Dagewesene – am 2. März strömten mehr Menschen in die Ravensburger Innenstadt als an Rutenfest oder Fasnet. Da hat sich ein kleines Bastelprojekt in nur vier Jahren zum Riesen-Event gemausert, das aus der ganzen Region nicht nur Kinder, Menschen mit Handicap, Migranten und alle, die Spaß dran haben, zu gemeinsamer Kreativität animiert, sondern auch jede Menge Leute von weit weg zum Paradegucken anlockt. Respekt! Die Idee zieht, passt in die Zeit und ist im weiten Umkreis einzigartig.

Der gigantische Erfolg hat aber auch eine Kehrseite: Am 2. März drängten sich solche Menschenmassen in der Altstadt, dass etliche das Fest nicht mehr recht genießen konnten. Waren Stadt und Veranstalter mit dem Verkehrs- und Sicherheitskonzept zu blauäugig von zu wenig wenig Besuchern ausgegangen? Schwer zu sagen. Zum Glück ist nichts passiert und fürs nächste Mal will man’s besser machen.

Bleibt die Frage, ob der exorbitante Erfolg des Lichterfestes nun dessen Grundidee gefährdet. Denn die Macher haben von Anfang an betont, dass man nicht nur allen gesellschaftlichen Gruppen der Stadt die Möglichkeit zur gemeinsamen Kreativität geben, sondern sie durch die Teilnahme am Umzug auch sichtbar machen wolle. Das Credo lautet: ein Fest von allen für alle.

Doch wenn die Innenstadt kurz vorm Kollaps steht, kann eben nicht mehr jeder rein. Es liegt auf der Hand, dass bei der vierten Auflage des Community-Art-Projekts die Workshops eingedampft und die Besucher eingeschränkt werden müssen. Oder die Parade wird entzerrt und bewegt sich durch Ulmer oder Schussenstraße. Ob ein solches Mega-Lichterfest es dann noch schafft, seinen poetischen Zauber zu bewahren, bleibt abzuwarten.