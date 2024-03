Der Aufstieg der U17 des EV Ravensburg in die Deutsche Nachwuchsliga II steht fest. Zwar verlor die Eishockeyjugend der Oberschwaben das Rückspiel beim EHC Straubing mit 3:7. Der Vorsprung aus dem 17:1 im Hinspiel in Ravensburg war jedoch so hoch, dass der Aufstieg nicht mehr gefährdet war.

Nach Straubing reiste Trainer Stephan Jürgens mit einem dezimierten Kader, da er einige seiner stärksten Spieler an die U20 abgegeben hatte, die am gleichen Tag im Finale der U20 DNL III in Deggendorf spielte. Dennoch verlief das erste Drittel nach Wunsch der Ravensburger. Yaroslav Raivakhovskyi erzielte mit dem zweiten Powerplay in der 16. Minute die Führung, die auch den Pausenstand bedeutete.

Straubing wischt schlechten Eindruck beiseite

Im zweiten Drittel zeigten die Straubinger, dass sie bei weitem nicht so harmlos sind, wie sie sich in Ravensburg präsentiert hatten. Mit einem Doppelschlag in der 29. Minute drehten sie das Ergebnis auf 2:1. Bereits in der 34. Minute fiel das 3:1. Georg Lagoda erzielte nur eine Minute später den Anschlusstreffer. Kurz vor Ende des zweiten Drittels lag bei Ravensburger Überzahl der Ausgleich in der Luft, doch Straubing erhöhte mit einem Shorthander auf 4:2.

Ins letzte Drittel dauerte es bis zur 55. Minute, ehe Straubing auf 5:2 erhöhte. Maksim Filonich verkürzte in der 56. Minute auf 3:5. Knapp 20 Sekunden später stand es 6:3. Straubing nahm bei Ravensburger Unterzahl den Torhüter vom Eis und erzielte das 7:3. Den hohen EVR-Sieg aus dem Hinspiel konnten die Gastgeber nicht mehr egalisieren, verabschiedeten sich aber mit einer starken Vorstellung aus der DNL II.