Dennis Blaser beweist Torriecher

Der FV Ravensburg II hat in der Fußball-Landesliga gegen den SV Hohentengen mit 3:1 (1:0) gewonnen. Stürmer Dennis Blaser erzielte alle drei Tore der Ravensburger, die mit dem Sieg Rang zwei in der Tabelle festigten.

„Ein Arbeitssieg - mehr gibt es dazu kaum zu sagen“, das Fazit von FV-Trainer Thomas Gadek fiel nach dem Schlusspfiff denkbar knapp aus. In der Tat waren die drei Punkte nicht glanzvoll herausgespielt, aber trotzdem am Ende verdient.

Die Ravensburger machten von Beginn an das Spiel. Auf dem eher kleinen Kunstrasen in der cteam-Arena versuchten es die Platzherren zunächst mit langen Bällen in die Tiefe, um hinter die Viererkette des Gegners zu kommen. Den langen Pässen fehlte in der Anfangsphase die Präzision und auch das Flachpassspiel in die Spitze wollte zunächst nicht funktionieren. Die Hohentenger waren immer wieder mit einem Bein dazwischen - mit ihren technisch begrenzten Mitteln gelang es den Gästen aber auch nicht, ein gefährliches Umschaltspiel aufzuziehen. Zudem war der FV defensiv sehr gut organisiert.

Munteans Entschlossenheit ermöglicht die Führung

In der 12. und 15. Minute gab´s die ersten zaghaften Ravensburger Versuche. Bei den Kopfbällen von Elias Gresser und Marko Föger fehlten aber Timing und Druck. In der 20. Minute machte sich Innenverteidiger Dumitru Muntean mit dem Ball am Fuß entschlossen auf in Richtung gegnerisches Tor. Ein Doppelpass mit Marko Föger, Muntean schließt aus spitzem Winkel ab, Hohentengen rettet auf der Linie, der Ball flippert zu Dennis Blaser - und der trifft aus kurzer Distanz zum 1:0.

Für den Torjäger, der zusammen mit Sturmkollege Marko Föger den FV wieder lautstark anführte, war der erste Treffer der Auftakt zu einem Sahnetag: „Drei Tore Dennis Blaser - überragend“, meinte Trainer Gadek später. Dabei machte Blaser eigentlich nur dreimal das, wofür ein Torjäger das ist: Mit dem richtigen Riecher genau da stehen, wo man als Stürmer stehen muss, und den Ball über die Linie drücken.

Bis zum Dreierpack war´s in der 20. Minute noch ein langer - und bisweilen zäher - Weg. Die Ravensburger hatten die Partie im Griff, mit dem Herausspielen von echten Torchancen taten sie sich aber schwer. Bis zur 60. Minute konnte sich der FV II nur eine weitere Grußchance erarbeiten: In der 57. Minute scheiterte Marko Föger an Hohentengens Keeper Armin Kieferle.

Eine knappe Führung ist gerade auf Kunstrasen nicht ungefährlich, wo gerne mal ein Ball unverhofft durchrutschen kann. Tatsächlich leistete sich der FV nach einer Stunde eine Schwächephase. Torwart Maksym Fedorenko stand urplötzlich im Mittelpunkt, als er erst gegen Fabian Beckert und kurz drauf gegen Simon König parieren musste.

Der SVH trat in Durchgang zwei mutiger auf als noch in der ersten Halbzeit - und kassierte in der 78. Minute doch das zweite Gegentor: FV-Rechtsverteidiger Daniel Chijioke flankte hinter den langen Pfosten, dort legte Marko Föger Dennis Blaser buchstäblich mit Köpfchen dessen zweiten Treffer auf.

Phasenweise haben wir uns das Leben selbst schwergemacht mit zu viel Klein-Klein. Thomas Gadek

Das war aber nicht die Vorentscheidung, denn kurz vor Schluss brachten Hohentengens Beste die Gäste auf 1:2 heran: Kapitän David König schickte Fabian Beckert, und der ließ diesmal Fedorenko keine Chance. „Phasenweise haben wir uns das Leben selbst schwergemacht mit zu viel Klein-Klein“, meinte Gadek. Die Gäste rannten jetzt mit viel Druck und Risiko an. Fast mit dem Schlusspfiff waren aber aufseiten der Ravensburger alle Sorgen verflogen, dass noch etwas schiefgehen könnte: Leandro Stehle legte Blaser mit einem feinen Querpass das 3:1 auf.

Fußball-Landesliga, 17. Spieltag: FV Ravensburg II – SV Hohentengen 3:1 (1:0). – Tore: 1:0, 2:0 Dennis Blaser (20., 78.), 2:1 Fabian Beckert (86.), 3:1 Dennis Blaser (90. +2) – Schiedsrichter: Özgür Tan (Neu-Ulm) – Zuschauer: 80 – FV II: Fedorenko – M. Strauß, Muntean, Durakovic, Chijioke (80. Ajdarpasic) – Bleile, Flock (66. L. Föger), Gresser (89. Franc), Stehle – Blaser, M. Föger.