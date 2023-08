Nun ist die letzte Personalie bei den Ravensburg Towerstars geklärt. Wie der amtierende Meister der Deutschen Eishockey–Liga 2 am Dienstag bestätigte, geht Verteidiger Denis Pfaffengut auch in der neuen Saison für die Oberschwaben auf das Eis. Damit ist der Kader der Towerstars komplett — mit den ersten medizinischen Tests sind die Eishockeyprofis in die Vorbereitung gestartet.

Trainingsfleiß im Sommer bewiesen

Zwar sind viele Fans davon ausgegangen, dass Denis Pfaffengut weiter für die Towerstars verteidigt. Schließlich hatten die Ravensburger ihre Abgänge frühzeitig kommuniziert — der Name des 25–Jährigen hatte dabei gefehlt. Über eine mögliche Vertragsverlängerung ist in den vergangenen Wochen allerdings auch nichts bekannt geworden. Nun steht fest: Pfaffengut geht wie seine Verteidigerkollegen Julian Eichinger und Florin Ketterer in seine dritte Saison bei den Towerstars.

Über den Sommer hat Pfaffengut viel an seiner Fitness gearbeitet — ähnlich wie bei Fußballprofi Niklas Süle ist auch bei Pfaffengut immer wieder über seine Figur und sein Fitnesslevel gesprochen worden. „Der Sommer war kurz und ich habe hart trainiert“, wird Pfaffengut in einer Mitteilung der Towerstars zitiert. „Ich kann es kaum erwarten, bis wir wieder aufs Eis dürfen.“

Daniel Heinrizi, Geschäftsführer Sport der Towerstars, lobt Pfaffenguts Trainingsfleiß: „Denis hatte über den Sommer ein paar Hausaufgaben, die er aber ehrgeizig erledigt hat. Wir sind stolz auf ihn und freuen uns auf die kommende Saison.“

Nur fünf Zugänge

Damit sind 15 Spieler aus dem Meisterkader bei den Towerstars geblieben. In der Verteidigung ist nur Daniel Schwaiger weg, er ist fest zum ERC Ingolstadt gewechselt. Weil die Kooperation zwischen dem DEL–Vizemeister und dem DEL2–Meister aber bestehen bleibt, kann es gut sein, dass Schwaiger als Förderlizenzspieler auch in der neuen Saison für die Towerstars auflaufen wird. Neu in Ravensburg sind Goalie Ilya Sharipov sowie Lukas Bender, Lukas Mühlbauer, Ralf Rollinger und der neue Importstürmer Matt Alfaro.

Der Kader der Ravensburg Towerstars

Trainer: Gergely Majoross (neu); Tor: Ilya Sharipov (neu: Crimmitschau), Lukas Schulte; Abwehr: Tim Sezemsky, Julian Eichinger, Oliver Granz, Lukas Bender (neu: Jungadler Mannheim), Pawel Dronia, Florin Ketterer, Denis Pfaffengut; Sturm: Sam Herr, Robbie Czarnik, Maximilian Hadraschek, Lukas Mühlbauer (neu: EV Landshut), Luigi Calce, Charlie Sarault, Nick Latta, Louis Latta, Ralf Rollinger (neu: Jungadler Mannheim), Fabian Dietz, Tim Gorgenländer, Matt Alfaro (neu: Abbotsford).

Abgänge: Jonas Langmann, Josh MacDonald (Krefeld), Robin Drothen, Marvin Drothen (beide Bayreuth), Vincent Hessler (Dresden), Marvin Feigl (Rosenheim).