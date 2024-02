Nur dank der Schützenhilfe der Konkurrenz stehen die Ravensburg Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 auch nach dem 50. Spieltag auf Rang fünf. Die Oberschwaben setzten am Sonntag allerdings ihre offensive Flaute fort und verloren bei den Dresdner Eislöwen mit 0:1.

Bitter für die Towerstars waren neben der Niederlage zwei weitere Verletzungen. „Unter den gegebenen Umständen haben wir so hart wie möglich gekämpft“, sagte Trainer Gergely Majoross.

Immerhin ist die Abstiegsrunde vermieden worden

Spielerisch hatten die Towerstars am Freitagabend gegen Schlusslicht Bietigheim wie am Sonntag in Dresden überhaupt nicht überzeugen können. Immerhin stand aber nach dem 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Steelers fest: Mindestens Platz acht hatten die Towerstars sicher. Die Befürchtungen, nach schwankenden Leistungen vielleicht sogar noch in die Abstiegsrunde zu rutschen, hatten sich zerschlagen.

Für die Eislöwen ging es am Sonntag in eigener Halle um alles. Da es für Dresden bereits das vorletzte Saisonspiel war, mussten die Eislöwen, die als Tabellenvorletzter in den Spieltag gingen, eigentlich unbedingt gewinnen.

Jetzt sind wir drin im Rennen. Eislöwen-Trainer Niklas Sundblad

Nach dem Sieg gegen Ravensburg müssen die Eislöwen am kommenden Freitag aber auch zwingend zu Hause gegen den EC Bad Nauheim gewinnen und dann darauf hoffen, dass die Konkurrenten im Kampf um Platz zehn patzen. Sonst droht den Eislöwen, die die Bürgschaft für einen DEL-Aufstieg hinterlegt haben, die Abstiegsrunde. „Das waren super wichtige Punkte, jetzt sind wir drin im Rennen“, meinte Dresdens Trainer Niklas Sundblad.

Die Hilfe aus Ingolstadt war elementar wichtig

Die Towerstars stehen am letzten Hauptrundenwochenende gegen die Lausitzer Füchse und bei den Krefeld Pinguinen ebenfalls unter gehörigem Druck. Bei weiteren Auftritten wie an diesem Wochenende droht dem amtierenden Meister der Gang in die Pre-Play-offs. „Wir brauchen ein paar Tage, um uns zu erholen“, sagte Majoross. „Dann greifen wir am letzten Wochenende noch mal an.“

Ganz wichtig aus Sicht der Towerstars war am Sonntag, dass Ingolstadts Förderlizenzspieler Daniel Schwaiger mit dabei sein konnte. Denn in der Verteidigung sieht es bei den Ravensburgern alles andere als gut aus. Tim Sezemsky fehlte auch am Sonntag wegen eines Magen-Darm-Infekts. Julian Eichinger hatte sich gegen Bietigheim verletzt und war gar nicht mit nach Dresden gefahren.

Und nach 31 Sekunden im Spiel verletzte sich Pawel Dronia im Zweikampf an der Bande gegen Travis Turnbull vermeintlich schwer am rechten Knie. Dronia musste mit der Trage vom Eis gebracht werden.

Mühlbauer knallt gegen die Bande und muss raus

Wenig später knallte Lukas Mühlbauer an der Bank der Eislöwen gegen den Pfosten der Bande und blieb ebenfalls schmerzverzerrt liegen. Auch für den Stürmer ging es am Sonntag nicht weiter. Das waren zwar zwei weitere Verluste im bereits dezimierten Kader. Doch eine Ausrede für ein erneut schwaches Spiel durfte das nicht sein. „Defensiv war es solide, aber offensiv etwas zu kreieren war sehr schwer für uns“, meinte Majoross.

Tatsächlich bekam Danny aus den Birken, inzwischen 39 Jahre alt und ehemaliger deutscher Nationaltorwart, kaum Gelegenheiten, sich auszeichnen zu müssen. Extrem harmlos war es erneut, was die Ravensburger in der Offensive zustande brachten. Auch Dresden brannte nicht gerade ein Feuerwerk an Chancen ab, traf aber immerhin einmal. In der 37. Minute blockte Charlie Sarault einen Schuss, doch der Puck fiel Johan Porsberger direkt vor den Schläger - Ravensburgs Goalie Ilya Sharipov hatte aus kurzer Distanz keine Chance.

Eine Wahnsinnsparade bringt auch keinen Punkt

Sharipov bekam etwas mehr zu tun als aus den Birken - und zeigte kurz nach dem Gegentreffer eine Wahnsinnsparade gegen Tomas Sykora. Die schafft es wahrscheinlich in manchen Saisonrückblick, Punkte brachte sie den Towerstars am Sonntag aber nicht.

Ganz sicher ist: Die Ravensburger müssen sich in den letzten beiden Hauptrundenspielen offensiv enorm steigern. Sonst werden die Pre-Play-offs tatsächlich Realität.

DEL2, 50. Spieltag

Dresdner Eislöwen - Ravensburg Towerstars 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). - Tor: 1:0 (36:59) Johan Porsberger (Rausch, Pruden) - Strafen: Dresden 2 Minuten, Ravensburg 10 Minuten - Zuschauer: 3878.