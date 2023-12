Dem FV Ravensburg hängen die Komplimente zu den Ohren raus

Lob vom Gegner ist „schön“, sagt Michael Schilling, Trainer des Fußball-Oberligisten FV Ravensburg. Es bestätige, dass sich die Oberschwaben verbessert haben, nach der vergangenen 0:2-Niederlage gegen den FC Nöttingen lobte der gegnerische Trainer Dirk Rohde die extrem hohe Intensität unmittelbar nach der Pause und prognostizierte dem FV einen Mittelfeldplatz.

Partie ist wahrscheinlich auf dem Kunstrasen

„Wir sind stärker geworden, physisch und auch spielerisch“, betont Schilling. Aber mittlerweile hängen den Ravensburgern die Komplimente zu den Ohren raus. „Das hören wir öfter, wir müssen es in Ergebnisse ummünzen“, so Schilling. Und am besten nicht erst im neuen Jahr, sondern schon im letzten Spiel vor der Winterpause beim Tabellenvierten 1. FC Normannia Gmünd (Samstag, 14 Uhr). Die Partie beim starken Aufsteiger wird sehr wahrscheinlich auf Kunstrasen ausgetragen.

„In der aktuellen Situation müssen wir versuchen, gegen jeden zu gewinnen“, betont Schilling. Der FV ist mit 19 Zählern Drittletzter, nur der FC Holzhausen (17) und der in dieser Saison überforderte Offenburger FV (7) haben noch weniger Punkte geholt. Von den vergangenen zwölf Partien gewann Ravensburg nur eines. Wichtig ist es aber, den Glauben an den Erfolg nicht zu verlieren. Für das Duell gegen Gmünd sollte das Hinspiel Hoffnung machen - da erreichte Ravensburg ein 0:0. Und eben die zweite Halbzeit beim Heimspiel gegen Nöttingen.

Zufrieden mit der Systemumstellung

Der FV Ravensburg wechselte die Formation, ging von einem 4-4-1-1 auf ein mutigeres 3-4-1-2 über. Das hat erstaunlich gut funktioniert, „schließlich war das neu“, sagt Schilling, der aber nicht überrascht war: „Die Jungs adaptieren schnell.“ Ravensburg machte in den 30 Minuten nach der Halbzeitpause viel Druck, kam immer wieder auch zu Abschlüssen. Letztlich gelang aber kein Treffer, sodass der formstarke Gegner die drei Punkte mit nach Hause nahm.

Drei Fußballer, die mit für die Intensitätssteigerung sorgten, waren die drei Einwechselspieler: Yannik Egle, Gabriel Galinec und Philipp Kirsamer. Letzterer fiel mit hoher Laufstärke auf, Kirsamer wich häufiger auch auf den Flügel auf. Der FV - mit 24 Toren die zweitschlechteste Offensivmannschaft der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg - braucht aber Tore und deshalb muss es der 20-jährige Ex-Spieler von der Spielvereinigung Greuther Fürth II schaffen, seine Präsenz in der Box zu erhöhen. Grundsätzlich darf er nach seiner Leistung genauso wie Egle und Galinec aber in Gmünd auf einen Einsatz von Beginn an hoffen. Schilling befeuert das, indem er Veränderungen in der Startelf ankündigt. Für Moritz Strauß kommt die Partie allerdings zu früh. Er ist wieder ins Training zurückgekehrt, aber noch nicht wieder einsatzfähig.

Ravensburger halten Augen für Zugänge offen

Ein großes Thema in den beiden bisherigen Rückrundenspielen waren jeweils frühe Gegentore. Beim 0:6 bei der SG Sonnenhof Großaspach lag der FV nach sieben Minuten mit 0:2 hinten, beim 0:2 gegen den FC Nöttingen stand es nach zehn Minuten 0:2. Schilling kritisiert diesen „Tiefschlaf“, stärker darauf eingehen möchte Schilling dennoch nicht. „Ich glaube es wäre kontraproduktiv, wenn man täglich darauf hinweist. Dann wäre es in den Köpfen verankert“, so Schilling, für den es in dieser Sache sowieso kein „spezielles Mittel“ gebe. Der 47-jährige UEFA-A-Lizenz-Inhaber möchte es lieber über die Taktik in den Griff bekommen.

Von seiner Mannschaft ist er immer noch sehr überzeugt, das wurde bei der Pressekonferenz nach der Partie gegen Nöttingen deutlich. Schilling betonte, er habe keinen Zweifel an der Qualität seiner Fußballer und äußerte kämpferisch, dass der FV die Liga halten werde. Auf den Ruf nach Verstärkungen im Winter verzichtete er, machte aber auch deutlich: Die Oberschwaben werden die Augen und Ohren offen halten. Gerade im Angriff würde Schilling sicher nichts dagegen haben, wenn da noch ein Stürmer mit Torriecher hinzukommt. In der Oberliga haben zehn Fußballer schon zweistellig getroffen, darunter ist kein Ravensburger Akteur. In Daniel Schachtschneider (acht Treffer) hat nur ein Spieler des FV überhaupt die Fünf-Tore-Marke übertroffen. Bevor der Transfermarkt öffnet, ist in Gmünd ist aber erst einmal die aktuelle Mannschaft gefragt. Und drei Punkte wären bei fünf Zählern Rückstand auf den SV Oberachern auf dem ersten sicheren Nichtabstiegsplatz natürlich Gold wert.