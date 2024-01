Dem FV Ravensburg gelingt ein Transfercoup

Angesichts der prekären Tabellensituation haben sich die Verantwortlichen des FV Ravensburg in der Winterpause nach neuen Spielern umgesehen. Auf der Torwartposition lag dabei eigentlich nicht das Hauptaugenmerk. Dennoch gab es nun einen überraschenden Transfer - der durchaus als Coup betrachtet werden kann. Vom Regionalliga-Tabellenführer Stuttgarter Kickers wechselt Ramon Castellucci für ein halbes Jahr zum Oberligisten Ravensburg.

FV glaubte zunächst nicht an einen Transfer

Mit den Kickers feierte der 26-Jährige 2022 den Sieg im WFV-Pokalfinale gegen den SSV Ulm 1846 - im Elfmeterschießen wurde Castellucci zum Stuttgarter Helden. Doch in dieser Saison kam der Schlussmann bei den Kickers noch gar nicht zum Einsatz - klare Nummer 1 der Stuttgarter ist Felix Dornebusch. „Meine Situation war kein Dauerzustand“, meint Castellucci. „Ich hatte einige Optionen und musste überlegen, was für mich passen könnte.“

Die Gespräche mit Fabian Hummel, bislang Sportlicher Leiter des FV, und Trainer Michael Schilling waren offensichtlich gut. „Als er auf den Markt kam, mussten wir es bei seiner Qualität versuchen“, sagt Hummel, der allerdings zugibt: „Wir hätten anfangs nicht erwartet, dass es klappt.“

Mesic und Steinlechner sind verletzt

Angesichts von drei Torhütern für den Oberligakader ist ein Transfer auf dieser Position überraschend. „Es war eigentlich nicht unsere Absicht, so einen Torwart zu holen“, meint Schilling. Allerdings hat sich Haris Mesic am Fuß verletzt, Daniel Geiselhart hat sich an der Schulter operieren lassen müssen. „Und bei Christian Steinlechner, dass er in jungen Jahren noch ein bisschen Zeit braucht.“ Angesichts dieser Nachrichten - und der Vita von Castellucci ist klar: „So jemanden holt man nicht als Nummer 2“, sagt Schilling.

Der 26-jährige Torwart wird also als Nummer 1 des FV in die restlichen 15 Saisonspiele gehen. „Er ist für mich einer der besten Torhüter der Oberliga“, sagt Schilling. „Ich bin sehr froh, dass er da ist.“ Froh ist auch Castellucci. „Ich möchte Spielpraxis sammeln und dadurch helfen, dass der FV das Ziel Klassenerhalt schafft.“

Verein besorgt dem Schlussmann auch eine Wohnung

Die Ravensburger haben dem Torhüter auch eine kleine Wohnung besorgt. So kann Castellucci „zwei- bis dreimal pro Woche hier übernachten“, wie er selbst sagt. Sonst wohnt er mit seiner Freundin und seinem Hund in Esslingen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Verein alle Hebel in Bewegung setzt und mir so etwas ermöglicht“, lobt Castellucci die Verantwortlichen des FV.

Den Schlussmann haben die Ravensburger, anders als teilweise vermeldet, nicht ausgeliehen. „Das geht verbandsrechtlich gar nicht“, meint Hummel. Es sei ein Transfer für ein halbes Jahr. „Dazu haben wir Absprachen mit den Kickers getroffen.“ Marc Stein, Sportdirektor der Kickers, freut sich, dass der Deal geklappt hat. „Ramon hat einen wesentlichen Teil zum Erfolg der Kickers beigetragen und hat mit uns viel erlebt“, wird Stein auf der Homepage der Kickers zitiert. „Dafür wollen wir uns natürlich bedanken und freuen uns, dass er nun bis Sommer in Ravensburg die Möglichkeit bekommt, Spielpraxis zu sammeln und wieder auf dem Platz stehen kann.“

Bei einem Ex-Mitspieler über den neuen Verein informiert

Vor seinem Wechsel zum FV hat sich Castellucci unter anderem bei Ivo Colic erkundigt, der mit ihm bei den Kickers zusammengespielt hat und seit Saisonbeginn in Ravensburg ist. Seit Montag ist Castellucci beim FV im Mannschaftstraining. „Ich bin überzeugt, dass er uns mit seiner Mentalität, seinem Charakter und seiner Klasse helfen wird“, sagt Hummel.

Testspiel am Wochenende in Bregenz

Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung hat der FV Ravensburg beim Verbandsligisten VfL Pfullingen 2:2 gespielt. Ivo Colic brachte den FV mit 2:0 in Führung, Pfullingen glich durch Treffer in der 40. und 69. Minute aus. „Ich habe viel durchgewechselt, dafür war es gut“, meint Trainer Michael Schilling. Am Samstag (14 Uhr) testen die Ravensburger beim österreichischen Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz. „Das wird ein schweres Spiel“, sagt Schilling.