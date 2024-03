Dem Biber im Altdorfer Wald auf der Spur

Der Altdorfer Wald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Oberschwabens und ein besonderer Ort direkt vor der Haustüre - geheimnisvoll, faszinierend, voll unbekannter, paradiesischer Biotope. Der BUND Ravensburg-Weingarten möchte die Schätze dieses einzigartigen Gebietes sichtbar machen und bietet - nun schon im vierten Jahr - in Kooperation mit Forst BW und dem Verein Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald sowie vielen Experten ein umfangreiches Exkursionsprogramm an. Auch für Familien mit Kindern gibt es in diesem Jahr gleich mehrere spannende spezielle Erkundungen - die meisten Ausflüge sind durchaus für neugierige Heranwachsende geeignet.

Den Auftakt der insgesamt 15 Touren macht Fabian Sporer von Forst BW. Er macht sich mit den Teilnehmenden auf die Suche nach Bibern, den heimlichen Bewohnern der Gewässer. Treffpunkt, der auch für Kinder in Begleitung Erwachsener geeigneten Exkursion, ist am Sonntag, 24. März, um 14 Uhr am Wanderparkplatz Hintermoos - zwischen Hintermoos und dem Kieswerk Tullius. Die Tour endet dort wieder gegen 16 Uhr.

Für alle Exkursionen gilt: Bitte an wetterangepasste Kleidung sowie ggf. Vesper und ausreichend Getränk sowie Sonnen-, Mücken- und Zeckenschutz und gegebenenfalls einen Helm für Fahrradtouren denken. Teilnahmegebühr für Erwachsene in der Regel fünf Euro; Kinder und Jugendliche sowie Mitglieder des Bund Umwelt und Naturschutz sind frei.

Anmeldung