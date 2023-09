Defensive Stabilität ist der Schlüssel für den FV Ravensburg

Michael Schilling muss nicht lange überlegen, warum es in den vergangenen drei Wochen für seine Mannschaft in der Fußball–Oberliga immer besser lief. „Nur ein Gegentor in drei Partien ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg“, sagt der Trainer des FV Ravensburg. 0:0 gegen Gmünd, 1:1 in Holzhausen und zuletzt 3:0 gegen Offenburg — nach schwachem Saisonstart haben sich die Ravensburger erheblich gesteigert. Nun geht es zum Aufsteiger TSV Essingen (Sa., 15.30 Uhr). Auch da setzt der FV–Trainer auf eine kompakte Spielweise.

Innenverteidiger haben zuletzt einen guten Job gemacht

Schilling spricht zwar immer wieder über den großen Konkurrenzkampf in dieser Saison. „Auf jeder Position haben wir sehr gute Spieler in der Hinterhand“, meint der Schweizer. Vor der Partie in Essingen gibt er aber drei Spielern quasi eine Einsatzgarantie: Torwart Haris Mesic sowie den Innenverteidigern Manuel Geiselhart und Jannik Fippl. „Bei zuletzt nur einem Gegentor gibt es wenig Gründe, in der Verteidigung etwas umzustellen“, sagt Schilling. Fippl, im Sommer vom Regionalligisten TeBe Berlin nach Ravensburg gekommen, hat sich in die erste Elf gespielt. „Neue Spieler brauchen immer etwas Zeit, um sich reinzufinden“, meint der FV–Trainer. „Wir haben Jannik die Zeit gegeben, jetzt zahlt er es zurück.“

Des einen Freud ist oftmals des anderen Leid. So hatte sich Gabriel Galinec zwar in der Vorbereitung als Innenverteidiger durchaus in den Vordergrund gespielt, doch dann verletzte sich der 23–Jährige vor dem ersten Saisonspiel gegen Großaspach und verlor zunächst seinen Platz auf dem Feld. In den jüngsten drei Partien kam Galinec immer von der Bank. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns“, sagt Schilling. „Aller Voraussicht nach wird er auch am Samstag wieder spielen.“

Viele verletzte und angeschlagene Spieler

Eine Option fürs Sturmzentrum ist Philipp Kirsamer. Der 20–Jährige ist erst seit Kurzem beim FV. „Er ist ein großes Talent, im Strafraum stark mit beiden Füßen und ein echter Neuner“, sagt Schilling über Kirsamer, der von der SpVgg Fürth II nach Ravensburg kam. „Er hat sich sehr gut integriert, wir werden noch viel Freude an ihm haben.“

Weniger Freude hat Schilling derzeit, wenn er über die verletzten Spieler spricht. Burhan Soyudogru wird noch eine Weile fehlen, Moritz Strauß und Jonas Schuler haben immer noch Schmerzen. Kapitän Jeggle, Dennis Blaser und Felix Schäch sind angeschlagen, dazu hat sich nun auch noch Rohjat Demir schwerer verletzt. „Da haben wir gerade ein bisschen Pech“, meint Schilling. Jammern helfe aber nicht. „Wir haben einen großen Kader und genug Qualität, wir brauchen jeden einzelnen Spieler und wollen in Essingen direkt nachlegen.“ Auch auf der Ostalb gilt: mit defensiver Kompaktheit zum Erfolg kommen.