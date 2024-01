Es geht um internationale Krisenherde, die dunkle Seite der Kirche, Erziehungsfragen und die Rolle der Medien in diesen Zeiten: Die Ravensburger Buchhandlung Ravensbuch/Osiander liefert mit ihren Veranstaltungen in den nächsten Wochen wieder ganz unterschiedliche Impulse zum Diskurs in der Stadt und der Region. So unterschiedlich wie die Gäste und Autoren sind auch die Veranstaltungsorte und Partner für die Lesungen und Debatten.

„Ich war Bild“, behauptet ein Mann, der noch nie an übermäßiger Bescheidenheit gelitten hat: Ex-„Bild-Chefredakteur Kai Diekmann ist mit seinem Buch am Dienstag, 16. April, im Schwörsaal zu Gast. Was viele nicht wissen: Diekmann ist gebürtiger Ravensburger. Im Gespräch mit Moderator Peter Unfried („taz futurzwei“) wird es aber eher nicht um das Rutenfest und die Fasnet gehen. Ravensbuch hat sich für die Veranstaltung das Wirtschaftsforum pro Ravensburg (Wifo) ins Boot geholt.

Die Angst vor dem Weltuntergang

Schon am Mittwoch, 31. Januar (20 Uhr), spricht Christian Jakob mit Josef-Otto Freudenreich über „Endzeit. Die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft „. Michael Riethmüller von Ravensbuch findet die Einordnung des Autors in dieser dauerhaften Beschwörung von Krisen sehr hilfreich: „Man merkt bei der Lektüre, wie viel man unterbewusst übernimmt von Untergangsszenarien.“

Zum wiederholten Male werden sich auch Ravensburger Schüler einbringen: Schülerinnen und Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums engagieren sich als Moderatoren beim literarischen Debüt von Charlotte Gneuß mit „ Gittersee“. Am Mittwoch, 21. Februar, findet die Veranstaltung statt.

Kirchenaustritt: ja oder nein?

„Ich muss raus aus dieser Kirche“, hat Andreas Sturm, Pfarrer der alt-katholischen Gemeinde Singen, irgendwann für sich beschlossen. Sturm war einer der mächtigsten Kirchenmänner Deutschlands, Generalvikar in Speyer. Er tritt aus, weil er seinen Glauben retten will. „Wir bleiben drin“, halten Frauen, die sich für die Kirche engagieren, entgegen. Am Dienstag, 5. März (20 Uhr) diskutiert Sturm mit Elisabeth Zoll, Journalistin bei der Südwest Presse Ulm. Moderiert wird die Debatte von Lothar Kuld.

Ein gefragter Ratgeber in Erziehungsfragen ist Herbert Renz-Polster, der im Kreis Ravensburg lebt. Das liegt daran, dass er „Mit Herz und Klarheit“ auf Kinder und ihre Eltern zugeht. So lautet auch der Titel seines Buches, das er am Dienstag, 19. März, bei Ravensbuch vorstellt.

Im Kunstmuseum Ravensburg lernen Besucher am Dienstag, 9. April, viel über Kunst und Kunstfälschungen. „Patrick van Odijk: Der falsche Vermeer“ wird von dem Ravensburger Kulturschaffenden Peter Frey moderiert.

: hier die Fotos. Von links nach rechts: Charlotte Gneuß. Copyright: Alena Schmick. Andreas Sturm: Privat. Elisabeth Zoll: Privat . Patrick van Odijk: Privat. Herbert Renz-Polster: Marco Mehl. Kai Diekmann, siehe Anhang.